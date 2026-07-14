Cámaras de videovigilancia en Maine captaron el tiroteo de agentes de ICE en que murió un hombre

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Foto: Platinum Suds Laundromat/Platinum Pawn & Jewelry/Handout via REUTERS

Las grabaciones de cámaras de seguridad de dos comercios locales mostraron a supuestos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) rodeando un automóvil y sacando al conductor a la calle, en sucesos relacionados con el tiroteo mortal de un hombre en una localidad costera de Maine el lunes.

Las imágenes mostraron un automóvil blanco circulando en círculos en una intersección de calles en Biddeford, Maine, con dos hombres a pie que intentaban detener el vehículo, antes de que una camioneta SUV blanca embistiera al automóvil. Luego, los individuos rodearon el vehículo y uno de ellos apuntó con un objeto al conductor, antes de sacar a la persona inmóvil del automóvil hacia la calle.

‼️ ICE SHOOTING IN MAINE: I was sent this video of the aftermath of ICE involved shooting in Biddeford, Maine this morning. pic.twitter.com/GSO0Xvqfw4 — Maine (@TheMaineWonk) July 13, 2026

Reuters pudo verificar la ubicación del video a partir de la fachada del edificio, la escalera, la vegetación circundante y las marcas viales, las cuales coincidían con imágenes de archivo y satelitales de la zona. La fecha y la hora se confirmaron mediante la marca de tiempo en la grabación de la cámara de seguridad.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) declaró el 13 de julio que, alrededor de las 7:00 hora local, un agente de ICE disparó su arma luego de que personal policial de la institución intentó detener un vehículo durante la vigilancia de “la última dirección conocida de un extranjero ilegal”, y que el Departamento de Policía de Biddeford y el FBI acudieron al lugar.

Un colombiano habría muerto en un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, Maine, Estados Unidos.



La víctima sería un hombre de 26 años que contaba con permiso para trabajar en ese país,… pic.twitter.com/45CvxKdG4E — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 13, 2026

La muerte del lunes en Maine que involucró al ICE, con la del martes pasado en Texas, elevaron a al menos siete el número de personas muertas a tiros durante operaciones de control de inmigración desde enero de 2025, momento en que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el cargo y lanzó una campaña de deportaciones masivas.

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