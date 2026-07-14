Fiscalía busca cadena perpetua para el “Mayo”: 10 claves del caso

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Ismael “Mayo” Zambada. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que Ismael “Mayo” Zambada sea sentenciado a cadena perpetua obligatoria y que se le imponga un decomiso por 15 mil millones de dólares, durante la audiencia de sentencia prevista para el 20 de julio. El Gobierno estadounidense sostiene que la legislación aplicable no permite otra sanción debido a su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

En un escrito entregado ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, los fiscales detallan los argumentos con los que buscan la pena máxima. Éstos son los 10 puntos clave expuestos por el Departamento de Justicia.

Los 10 puntos clave del caso contra el “Mayo” Zambada

1. Fiscalía pide cadena perpetua y decomiso de 15 mil millones de dólares

La Fiscalía afirma que la ley obliga a imponer cadena perpetua al “Mayo” Zambada por su responsabilidad como principal dirigente del Cártel de Sinaloa. Además, solicita un decomiso por 15 mil millones de dólares, monto acordado en el convenio de culpabilidad.

2. Lo acusan de ordenar el asesinato de su sobrino “Cheyo Antrax”

Según el documento judicial, el “Mayo” ordenó, en mayo de 2024, el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, “Cheyo Antrax”, después de enterarse de que cobraba deudas del cártel para beneficio propio y sin autorización. El cuerpo fue localizado en Culiacán, Sinaloa.

3. Señalan corrupción “a todos los niveles” en México

La Fiscalía sostiene que, bajo el liderazgo de Zambada, el Cártel de Sinaloa destinó millones de dólares al año para sobornar a policías, mandos militares y políticos, con el fin de proteger sus operaciones y evitar acciones de las autoridades.

4. Un hijo de Zambada seguiría al frente de su facción

El Gobierno estadounidense advierte que uno de los hijos del “Mayo” continúa como líder de la facción del cártel leal a su padre. Por ello, considera que existe el riesgo de que pueda seguir dirigiendo actividades criminales desde prisión si no se mantienen estrictas medidas de seguridad.

5. Lo responsabilizan por distribuir al menos 1.5 millones de kilos de cocaína

La Fiscalía asegura que, entre 2017 y 2024, cuando quedó como principal dirigente tras la extradición de Joaquín “Chapo” Guzmán, el cártel distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo.

6. Explican por qué el decomiso supera al del “Chapo”

Los fiscales indican que los 15 mil millones de dólares incluyen los 12 mil 600 millones fijados anteriormente contra el “Chapo”, además de una cantidad adicional atribuida al periodo en que el “Mayo” encabezó por sí solo las operaciones del Cártel de Sinaloa.

7. Lo vinculan con tres asesinatos en Tijuana

El documento también señala que el “Mayo” ordenó represalias tras el robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína ocurrido en Tijuana en noviembre de 2023. Como consecuencia, al menos tres personas fueron asesinadas, según la Fiscalía.

8. La defensa pide un centro médico especializado

La defensa solicitó que Zambada sea recluido en un centro penitenciario con atención médica especializada, en lugar de una prisión de máxima seguridad. La Fiscalía dijo no oponerse a que se consideren sus condiciones de salud, pero pidió que también se tome en cuenta el riesgo de seguridad que representa.

9. La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista

La Fiscalía recordó que el Cártel de Sinaloa fue designado como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos, argumento que utiliza para respaldar su petición de la pena máxima.

10. Comparan el caso con la sentencia del “Chapo”

Finalmente, el Gobierno estadounidense compara el caso con el de Joaquín “Chapo” Guzmán, quien recibió cadena perpetua más 30 años de prisión y un decomiso por 12 mil 600 millones de dólares. La Fiscalía sostiene que el “Mayo” merece una sanción igual o más severa debido al tiempo que permaneció como principal líder del Cártel de Sinaloa.

La audiencia de sentencia está programada para el 20 de julio, cuando un juez federal decidirá si concede la solicitud presentada por la Fiscalía estadounidense.

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