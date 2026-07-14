Trump reduce en más del 90% dos áreas protegidas en Utah y abre la puerta a minería

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Trump abre a la minería dos áreas protegidas de Utah. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes dos órdenes ejecutivas para reducir drásticamente la extensión de los monumentos nacionales Grand Staircase-Escalante y Bear Ears, ambos ubicados en el estado de Utah, con el objetivo de permitir la explotación de recursos minerales y energéticos en terrenos que hasta ahora permanecían protegidos.

Con la decisión, la superficie protegida de Grand Staircase-Escalante disminuirá un 91%, mientras que Bear Ears será reducido en un 90%, lo que permitirá que cientos de miles de hectáreas puedan destinarse a proyectos de minería, extracción de combustibles fósiles y aprovechamiento de minerales considerados estratégicos.

Trump firma las órdenes en la Casa Blanca

Las órdenes ejecutivas fueron firmadas por Donald Trump durante una ceremonia en la Casa Blanca, acompañado por funcionarios republicanos, entre ellos el gobernador de Utah, Spencer Cox, y dos senadores de ese estado. Durante el acto, el mandatario aseguró que la medida representa una decisión histórica para Utah y para el país.

“Estamos haciendo algo muy dramático y muy importante para la gente de Utah y la gente de nuestro país”, declaró Trump.

El presidente defendió la reducción de las áreas protegidas al considerar que contribuirá a fortalecer la producción nacional de recursos estratégicos y la seguridad energética de Estados Unidos.

¿Qué cambia con la reducción de las áreas protegidas?

Las órdenes ejecutivas establecen que grandes extensiones de territorio dejarán de contar con protección federal, lo que permitirá desarrollar actividades relacionadas con:

Minería

Extracción de petróleo y gas

Aprovechamiento de minerales críticos

Desarrollo de proyectos energéticos

El documento firmado por Trump sostiene que esas reservas son fundamentales para garantizar la independencia de recursos y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Actualmente:

Grand Staircase-Escalante abarca cerca de 769 mil hectáreas y destaca por su riqueza paleontológica y fósiles

abarca cerca de y destaca por su riqueza paleontológica y fósiles Bear Ears comprende aproximadamente 546 mil hectáreas, además de poseer un importante valor ecológico, arqueológico y cultural para comunidades indígenas

Una decisión que revive un conflicto iniciado en su primer mandato

No es la primera vez que Trump modifica la extensión de estos monumentos nacionales. En 2017, durante su primer periodo como presidente, redujo significativamente ambas áreas protegidas. Sin embargo, en 2021, el entonces presidente Joe Biden revirtió esa decisión y restauró sus límites originales. Con las nuevas órdenes ejecutivas, Trump vuelve a reducir ambos monumentos nacionales a una fracción de su tamaño.

Conservacionistas anuncian nuevas demandas

La decisión ya provocó el rechazo de organizaciones ambientalistas, que consideran que el presidente carece de facultades para disminuir la superficie de monumentos nacionales protegidos bajo la Ley de Antigüedades de 1906.

El abogado de Earthjustice, Thomas Delehanty, sostuvo que la legislación únicamente autoriza al presidente a crear monumentos nacionales, pero no a reducirlos o eliminarlos.

“Solo el Congreso puede hacerlo mediante una nueva ley”, afirmó.

La organización recordó que ya había demandado a la primera administración Trump por una decisión similar y adelantó que está preparada para reactivar ese litigio o presentar una nueva demanda.

La protección ambiental también enfrenta otros cambios

La reducción de las áreas protegidas ocurre apenas días después de que el Gobierno estadounidense finalizara una nueva regulación que modifica la aplicación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA).

La nueva norma limita la definición de “daño” ambiental al excluir la degradación significativa del hábitat, una medida que, según grupos ambientalistas, podría facilitar el desarrollo de proyectos industriales en ecosistemas previamente protegidos.

Mientras tanto, el estado de Utah mantiene un proceso judicial relacionado con la restauración de los monumentos nacionales ordenada por Joe Biden, lo que anticipa una nueva disputa legal tras la decisión anunciada por Trump.

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