EE. UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán; Trump promete más ofensivas

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Nueva ola de ataques de EE. UU. a Irán. Foto: AFP

Estados Unidos lanzó una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, informó este lunes el Mando Central del Ejército (CENTCOM). La nueva ofensiva ocurrió horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Washington golpearía “muy fuerte” a Teherán, en medio de una escalada militar que mantiene en alerta a Medio Oriente.

El operativo se produjo mientras Irán respondió con nuevos ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en la región. Ambas partes mantienen un intercambio de ofensivas que incrementa la incertidumbre sobre el conflicto y la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio internacional de petróleo.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

CENTCOM confirma nueva ofensiva contra Irán

El CENTCOM informó que los ataques comenzaron alrededor de las 4:45 horas y estuvieron dirigidos contra objetivos militares en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

De acuerdo con el Ejército estadounidense, la operación se prolongó durante aproximadamente cinco horas y utilizó municiones de precisión para atacar sistemas de defensa costera, bases de misiles, instalaciones de drones y capacidades marítimas iraníes.

Washington aseguró que el objetivo es reducir la capacidad de Irán para atacar embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

Trump promete más ataques contra Teherán

Antes del inicio de la ofensiva, Donald Trump declaró en una entrevista que Estados Unidos golpearía con fuerza a Irán durante la noche del lunes y nuevamente el martes.

Más tarde, desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que Teherán incumplió en repetidas ocasiones el acuerdo provisional anunciado en junio para detener las acciones militares y aseguró que las fuerzas estadounidenses continuarán con los ataques.

Trump también sostuvo que el Gobierno iraní ha retomado contactos para negociar, aunque reiteró que las operaciones militares seguirán mientras persista la amenaza.

Irán responde con ataques y reporta explosiones

Por su parte, el Ejército iraní aseguró haber lanzado misiles y drones contra objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait y afirmó haber atacado un supuesto buque militar de Estados Unidos. Además, la Guardia Revolucionaria informó que derribó un dron estadounidense MQ-1 en el estrecho de Ormuz.

"Ormuz":

Porque Irán lanzó un ataque de gran magnitud contra buques en el estrecho pic.twitter.com/yFpy4HsMsG — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 14, 2026

Medios iraníes también reportaron explosiones en las islas de Kish, Qeshm y Abu Musa, así como en la ciudad portuaria de Bandar Abbas. En la provincia de Juzestán, autoridades locales informaron que un ataque dejó cuatro personas heridas.

La escalada militar continúa mientras ambos países intercambian ataques y la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.

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