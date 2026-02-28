Caos en el aire: ataques a Irán paralizan aeropuertos clave en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Cierran espacio aéreo en Medio Oriente cerrado tras ataques a Irán. Foto: Reuters

Aerolíneas alrededor del mundo suspendieron este sábado 28 de febrero cientos de vuelos en Medio Oriente luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque “de gran envergadura” contra Irán, lo que provocó el cierre de espacios aéreos en varios países de la región y dejó a pasajeros y tripulaciones varados en distintos puntos del mundo.

La interrupción aérea afecta el corredor que conecta Europa, Asia y África, uno de los más transitados a nivel global.

El Ministerio israelí de Transportes anunció el cierre del espacio aéreo de ese país a vuelos civiles y pidió a los viajeros no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso. También permanecen cerrados los espacios aéreos de:

Irán

Irak

Kuwait

Baréin

Mientras que Emiratos Árabes Unidos y Siria aplicaron cierres parciales y temporales. Mapas de vuelo mostraban amplias zonas prácticamente vacías tras los ataques, a los que Irán respondió con una salva de misiles.

Tras ataque a Irán, Dubái cancela todos sus vuelos

El impacto alcanzó a grandes centros de conexión como Dubái y Abu Dabi.

Dubai Airports informó que todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dubái —que gestionó casi 100 millones de pasajeros el año pasado— y del aeropuerto Al Maktoum quedaron suspendidos hasta nuevo aviso.

Emirates y Flydubai interrumpieron temporalmente sus operaciones hacia y desde Dubái, mientras que Etihad Airways suspendió salidas desde Abu Dabi hasta las 10:00 horas locales del domingo y canceló llegadas previstas antes de esa hora, con aeronaves en ruta regresando a sus aeropuertos de origen cuando fue necesario.

Compañías como Lufthansa, Air France, Turkish Airlines, British Airways, Iberia Express, Swiss, Norwegian, SAS, Finnair, Aegean Airlines y Air India cancelaron conexiones con la región.

El grupo Lufthansa suspendió vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, además de conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Datos preliminares de Cirium indican que las aerolíneas cancelaron aproximadamente la mitad de sus vuelos a Catar e Israel, cerca del 28% a Kuwait y alrededor del 24% del total hacia Oriente Medio.

Expertos advierten que el cierre del espacio aéreo podría prolongarse. “El impacto en la aviación regional es inmediato y muy variable”, señaló Eric Schouten, director de la consultora Dyami. Una fuente de una aerolínea del Golfo describió la situación como “una pesadilla logística enorme”, con tripulaciones, aviones y pasajeros varados en todo el mundo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.