Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia tras ataques contra Irán

Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: AFP.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunirá de emergencia este sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, hundiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto.

La sesión del Consejo de Seguridad de la ONU se realizará a las 16:00 horas, tiempo local de Nueva York (21:00 GMT), con la participación de los 15 países integrantes del órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. La reunión estará presidida por el Reino Unido, país que ocupa la presidencia mensual del consejo.

Consejo de Seguridad de la ONU analiza ataques de EEUU e Israel a Irán

De acuerdo con representantes diplomáticos, la reunión fue solicitada por Rusia y China luego de los ataques de EE,. UU. e Israel a Irán, los cuales generaron tensiones en Medio Oriente y reacciones en distintos países.

La misión rusa ante Naciones Unidas señaló que el encuentro se convocó en relación con lo que calificó como un acto de agresión armada contra la República Islámica de Irán. En el mismo posicionamiento, indicó que durante la sesión solicitarán a Estados Unidos e Israel detener las acciones militares y avanzar hacia una solución política y diplomática.

Diplomáticos confirmaron que la reunión también fue respaldada por Francia, Bahréin y Colombia, países miembros del organismo internacional que participan en las discusiones del Consejo.

Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU “actuar de inmediato”

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, pidió el sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe “de inmediato” tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra su país.

En una carta dirigida a la ONU, Araqchi afirmó que Estados Unidos e Israel deberán “asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales”. Subrayó que Irán actúa en “legítima defensa” y reclamó que la comunidad internacional “condene este acto de agresión”.

ONU advierte riesgo de escalada en Medio Oriente

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tiene previsto intervenir durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, según fuentes diplomáticas consultadas.

Horas antes del encuentro, Guterres emitió una declaración sobre la situación generada tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y las respuestas registradas posteriormente en distintos puntos de Medio Oriente.

En su posicionamiento, señaló que el uso de la fuerza y las represalias posteriores afectan la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, hizo un llamado al cese inmediato de las hostilidades y a reducir la tensión en la región.

El titular de Naciones Unidas advirtió que, de continuar las acciones militares, existe el riesgo de que el conflicto se amplíe a nivel regional, con posibles consecuencias para la población civil y la estabilidad internacional.

Reunión de emergencia busca salida diplomática

Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, los países miembros discutirán la situación derivada de los ataques de EEUU e Israel a Irán, así como posibles medidas orientadas a contener la escalada en Medio Oriente.

Guterres también exhortó a todas las partes involucradas a regresar al diálogo y retomar las negociaciones diplomáticas como mecanismo para atender el conflicto.

La reunión de emergencia se realiza en un contexto de tensión creciente en la región, mientras la ONU mantiene consultas entre los Estados miembros para evaluar los impactos de los acontecimientos recientes y las acciones que podrían adoptarse desde el organismo internacional.

