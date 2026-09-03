Chevron y Eni firman acuerdos energéticos con Venezuela

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Chevron y Eni firmaron acuerdos energéticos con Venezuela, como parte de una nueva etapa de exploración de campos petroleros y oportunidades para el sector energético del país, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Durante declaraciones a la prensa, Rodríguez destacó que los acuerdos binacionales tendrán un impacto positivo para ambas naciones y señaló que también se suscribieron convenios para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional.

Venezuela entra en nueva etapa de exploración petrolera

Delcy Rodríguez explicó que los acuerdos contemplan la exploración de nuevos campos y oportunidades para Venezuela.

“Estamos hablando del futuro de Venezuela, y hoy también hemos suscrito acuerdos de exploración. Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela”, declaró.

La presidenta encargada también destacó los acuerdos alcanzados con General Electric para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional.

Acuerdos con Chevron, Eni y General Electric

Por su parte, Christopher Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, señaló que los convenios firmados con Chevron, Eni y General Electric representarán inversiones millonarias para Venezuela.

“Los acuerdos que fueron firmados el día de hoy, particularmente tres con multinacionales muy importantes como Chevron, Eni y General Electric, representarán decenas de billones de dólares en inversiones para Venezuela”, afirmó.

De acuerdo con Wright, las inversiones serán directas y tendrán impacto en el Sistema Eléctrico Nacional, así como en las industrias petrolera, gasífera y energética.

Delcy Rodríguez habla sobre las elecciones en Venezuela

Durante sus declaraciones, Rodríguez también fue cuestionada sobre las elecciones en Venezuela.

La presidenta encargada señaló que el país cuenta con una Constitución y un sistema electoral y democrático, y afirmó que los comicios se realizarán cuando existan las condiciones necesarias.

“Yo no fijo fecha, pero te puedo decir que sin descanso, desde el mes de enero, lo primero que hice fue llamar a la convivencia democrática. Y he trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas duda de eso”, declaró.

En este contexto, Donald Trump afirmó durante una rueda de prensa que Venezuela todavía no cuenta con el escenario necesario para realizar elecciones presidenciales.

El mandatario estadounidense también destacó que su Gobierno mantiene buenas relaciones con Delcy Rodríguez.

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