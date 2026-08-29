Trump anuncia acuerdo petrolero con Venezuela por más de 65 mil millones de barriles: “El mayor de la historia mundial”

GENERANDO AUDIO...

Trump llama “mayor acuerdo” al pacto petrolero con Venezuela. Foto: AFP/Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo petrolero con Venezuela que, según afirmó, permitirá a su país obtener el control mayoritario de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo.

El mandatario calificó la operación como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y aseguró que se concretó sin costo para los contribuyentes estadounidenses.

¿Qué incluye el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela?

Trump informó que el convenio fue desarrollado bajo su dirección, con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

También señaló que el acuerdo se realizó en coordinación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con empresas del sector privado.

A través de una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense destacó:

“¡Estados Unidos de América acaba de firmar un acuerdo con Venezuela sobre el MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!”

De acuerdo con Trump, la operación permitirá a Estados Unidos aumentar sus reservas de crudo en más del doble y elevar de manera importante su suministro petrolero.

Trump asegura que el acuerdo aumentará las reservas de petróleo de EE. UU.

El mandatario afirmó que Estados Unidos tendrá acceso mayoritario a más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas venezolanas, lo que, según su declaración, representaría un incremento significativo respecto a las reservas estadounidenses.

Trump también sostuvo que la operación no representará un gasto para los contribuyentes de su país.

“Bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada Presidenta Interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 MIL MILLONES de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”.

¿El acuerdo reducirá el precio de la gasolina?

Trump aseguró que uno de los efectos de la operación será el aumento del suministro de petróleo disponible para Estados Unidos. Según el presidente, este incremento permitirá reducir los precios de la gasolina para los consumidores estadounidenses en el largo plazo.

“Esta transacción histórica DUPLICA con creces las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”.

Además, Trump afirmó que el acuerdo podría contribuir a la recuperación económica de Venezuela y fortalecer la relación entre ambos países.

“Esta transacción fortalecerá enormemente la ya creciente relación entre Venezuela y Estados Unidos”.

Por ahora, los detalles sobre los términos específicos del acuerdo, la participación de las empresas privadas y la forma en que Estados Unidos ejercería ese supuesto control mayoritario no fueron detallados en la declaración difundida por Trump.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.