Trump no ve condiciones para elecciones en Venezuela; Delcy Rodríguez promete comicios, pero no da fecha

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Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, después de la destitución de Nicolás Maduro tras un operativo militar estadounidense.

Maduro fue derrocado en enero y, tras su salida del poder, Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, quedó como presidenta encargada de Venezuela.

Trump cuestiona elecciones en Venezuela

Trump señaló que, por ahora, Venezuela no estaría lista para realizar elecciones, aunque no detalló qué condiciones considera necesarias para que se lleven a cabo los comicios.

“Simplemente no me parece que estén listos todavía. ¿Sabes?, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el Gobierno”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La declaración ocurre mientras el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez sostiene que sí habrá un proceso electoral, aunque todavía no existe una fecha definida.

Delcy Rodríguez promete proceso electoral

Ante reporteros en el Palacio Presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez prometió un proceso electoral en Venezuela. Sin embargo, la presidenta encargada no dio fechas para los comicios.

“Yo no fijo fechas (para los comicios) … Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Por ahora, no se ha establecido una fecha para las elecciones. El gobierno de Rodríguez afirma que el proceso se realizará cuando existan las condiciones necesarias, mientras Trump considera que Venezuela todavía no está preparada.

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