Inician vuelos comerciales en aeropuerto de La Guaira, Venezuela, tras terremotos

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Siete aerolíneas iniciaron operaciones este septiembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, Venezuela, después de que la terminal aérea resultó afectada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El primer vuelo de la jornada partió con destino al Aeropuerto de Santa Lucía, en México. Para atender a los viajeros, las autoridades habilitaron instalaciones provisionales mientras avanzan los trabajos para recuperar la capacidad operacional del aeropuerto.

Aeropuerto de La Guaira reactiva vuelos nacionales e internacionales

Francisco Garcés, ministro para el Transporte de Venezuela, informó que durante este martes están previstos cuatro vuelos internacionales de salida y cuatro de llegada desde la terminal temporal.

A estas operaciones se suman siete vuelos nacionales de salida y siete de llegada. De acuerdo con el funcionario, la infraestructura habilitada en la terminal nacional puede recibir hasta 500 pasajeros de salida de manera simultánea y atender a 760 pasajeros.

Para mantener las operaciones comerciales, las autoridades instalaron carpas provisionales que abarcan 10 mil metros cuadrados y tienen capacidad para atender a mil 760 pasajeros, entre nacionales e internacionales.

Terminal temporal ocupa más de 10 mil metros cuadrados

Garcés explicó que las operaciones se desarrollan en poco más de 10 mil metros cuadrados, equivalentes a una hectárea puesta a disposición de pasajeros nacionales e internacionales.

El espacio permite realizar conexiones hacia el exterior y también para vuelos nacionales, mientras continúan las labores relacionadas con la recuperación de la terminal aérea.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía había resultado duramente afectado por el doble terremoto registrado el 24 de junio, situación que impactó sus operaciones.

Esperan recuperar hasta 60% de la capacidad del aeropuerto

El ministro Francisco Garcés indicó que las autoridades esperan recuperar entre 40 y 60% de la capacidad operacional del aeropuerto entre finales de 2026 y principios de 2027.

Por ahora, las operaciones nacionales e internacionales se realizan mediante la infraestructura temporal instalada para recibir a los pasajeros.

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