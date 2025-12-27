GENERANDO AUDIO...



China anunció nuevas sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses por la reciente venta de armas de Washington a Taiwán, isla de régimen democrático que Pekín reclama.

China sanciona a empresas estadounidenses por Taiwán

China informó que las sanciones alcanzan a 20 empresas estadounidenses del sector defensa, entre ellas una filial del fabricante aeroespacial Boeing, así como la compañía Northrop Grumman, en respuesta a la reciente venta de armas aprobada por Estados Unidos a Taiwán, territorio que Pekín considera parte de su soberanía.

De acuerdo con el anuncio oficial, las medidas incluyen la prohibición para que entidades chinas mantengan cualquier tipo de cooperación o relación comercial con las empresas estadounidenses sancionadas. Además, se ordenó el congelamiento de los activos que dichas compañías pudieran tener dentro de China.

Las autoridades chinas señalaron que algunas de estas firmas ya habían sido objeto de sanciones previas, y que varias de ellas mantienen poca o ninguna actividad comercial en territorio chino. Aun así, las restricciones se aplicarán de manera inmediata conforme a la normativa del país.

Venta de armas de Estados Unidos a Taiwán

El anuncio se da después de que Taiwán informara este mes que Estados Unidos aprobó un paquete de venta de armas valuado en 11 mil millones de dólares, uno de los acuerdos de armamento más grandes para la isla en los últimos años.

Washington ha sido históricamente el principal proveedor de armamento de Taiwán, pese a las objeciones de China, que mantiene su postura de una sola China y no descarta el uso de la fuerza para ejercer control sobre el territorio.

Postura de China sobre las sanciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que la venta de armas a Taiwán “viola el principio de una sola China” y afecta la soberanía y la integridad territorial del país. Con base en esta posición, Pekín justificó la imposición de nuevas sanciones contra las empresas estadounidenses involucradas.

Ejecutivos sancionados por China

Además de las compañías, China anunció sanciones contra diez ejecutivos del sector defensa, a quienes se les prohibió la entrada al país, incluidas las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.Hasta el momento, Boeing y Northrop Grumman no han emitido comentarios públicos sobre las medidas anunciadas por las autoridades chinas.