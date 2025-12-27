Rusia ataca a Ucrania con 500 drones y 40 misiles antes de reunión entre Zelenski y Trump

GENERANDO AUDIO...

Rusia ataca a Ucrania con 500 drones y 40 misiles. Foto: AFP

Rusia atacó Kiev y otras partes de Ucrania con cientos de misiles y drones este sábado, antes de que el presidente Volodimir Zelenski se reúna con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con Zelenski, el ataque implicó 500 drones y 40 misiles, provocando que varias partes de la capital se quedaran sin energía y calor. Asimismo, una persona perdió la vida, mientras que 19 más resultaron heridas.

“Si Rusia convierte incluso el periodo de Navidad y Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos quemados, centrales eléctricas arruinadas, entonces esta actividad enferma solo podrá ser respondida con pasos realmente contundentes”, escribió Zelenski en X.

Siete distritos de Kiev fueron afectados

De acuerdo con las autoridades en Ucrania, el ataque afectó siete distritos de Kiev, mientras que en tres de ellos se incendiaron bloques de apartamentos de gran altura.

El operador estatal de la red eléctrica, Ukrenergo, informó que Rusia alcanzó instalaciones energéticas en toda Ucrania, incluyendo Kiev y la región circundante. Por ello, la compañía implementó cortes de energía de emergencia en toda la capital, lo que dejó sin electricidad a 320 mil hogares en medio de temperaturas cercanas a los 0° C.

Los ataques obligaron al cierre temporal de los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, en el sureste de Polonia y al oeste de Ucrania, según informó la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea.

Ataques llegan en medio de pronta reunión entre Zelenski y Trump

El día de ayer, Zelenski anunció en su cuenta de X que tendría una pronta reunión con Donald Trump, asegurando que podría haber muchos cambios antes de fin de año.

El presidente de Ucrania señaló que las conversaciones del domingo en Florida se centrarían en el territorio que controlará cada lado una vez que los combates terminen. De igual manera, afirmó que un acuerdo de garantía de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos estaba casi listo.

Antes de su reunión con Trump, Zelenski tendrá una llamada el sábado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos, según un portavoz de la Comisión.

