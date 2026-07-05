China y Rusia harán maniobras navales conjuntas en el Pacífico para “preservar la paz en la región”

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China y Rusia anuncian maniobras conjuntas en el Pacífico. Foto: Getty

China anunció este domingo que realizará en julio sus maniobras navales anuales con Rusia cerca de las costas chinas, en una nueva edición de los ejercicios Joint Sea-2026. Las actividades se llevarán a cabo frente a Qingdao, un importante puerto militar del este de China.

De acuerdo con el Ministerio chino de Defensa, las armadas de ambos países realizarán ejercicios en espacios marítimos y aéreos, y posteriormente efectuarán patrullas conjuntas en una zona no especificada del Pacífico.

China y Rusia refuerzan su cooperación militar en Joint Sea-2026

Según Pekín, las maniobras tienen como objetivo responder conjuntamente a los desafíos de seguridad y preservar la paz y la estabilidad en la región. Las autoridades chinas no detallaron qué fuerzas serán movilizadas.

Aunque no se detalló el número de buques o aeronaves participantes, el anuncio confirma que parte de las fuerzas involucradas continuará con una patrulla marítima conjunta tras concluir los ejercicios.

Las maniobras Joint Sea se realizan desde 2012

Los ejercicios Joint Sea entre las armadas china y rusa se celebran de forma regular desde 2012. En 2025, las maniobras se realizaron cerca de Vladivostok, en el este de Rusia, y también incluyeron patrullas conjuntas en el Pacífico.

Las maniobras se desarrollarán aproximadamente dos meses después de la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China, donde destacó que la relación bilateral atraviesa un nivel “sin precedentes”. Por su parte, el presidente chino Xi Jinping calificó el vínculo entre ambos países como “inquebrantable”.

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