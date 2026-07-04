Irán impondría nuevas tasas a barcos en el estrecho de Ormuz; daría preferencia a países amigos

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Foto: Reuters

Irán contempla imponer nuevas tasas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz, reabierto por el acuerdo con Estados Unidos, dando un trato preferencial a sus países amigos.

El embajador iraní en China, Abdolreza Rahmani Fazli, declaró ante el Foro Mundial de la Paz en Pekín que su país trabajará en “colaboración y cooperación” con Omán para establecer “nuevas disposiciones” en la ruta marítima.

“Como país en cuyas aguas territoriales se encuentra el estrecho de Ormuz, sin duda cobraremos tasas por servicios”, aseveró este sábado.

De acuerdo con la AFP, el embajador de Irán insistió en que las nuevas tasas a barcos no serían un “peaje” en el estrecho de Ormuz.

Al respecto, cabe destacar que la implementación de un peaje fue rechazado por Washington durante las negociaciones del acuerdo para terminar la guerra.

Irán daría trato preferencial a naciones amigas

Abdolreza Rahmani indicó que las posibles nuevas tasas de Irán a barcos en el estrecho de Ormuz tiene como objetivo garantizar la seguridad en el paso.

“Estas nuevas disposiciones se centrarán en garantizar la seguridad del paso a través del estrecho de Ormuz, supervisar la navegación de los buques… y también en garantizar la gestión de las consecuencias medioambientales derivadas del enorme volumen de barcos”, precisó.

De igual forma, el embajador destacó que contemplan dar un trato preferencial en el cobro de la tasa a aquellas naciones que los apoyaron durante el conflicto bélico que se mantiene suspendido.

“Sin duda contemplaremos un trato especial para aquellos países que fueron amigos nuestros y que nos apoyaron especialmente durante los momentos difíciles”, indicó.

La importancia del estrecho de Ormuz en la guerra contra Estados Unidos

El estrecho de Ormuz es uno de los aspectos más importantes por las que Estados Unidos insistió en lograr un acuerdo con Irán para terminar la guerra que ellos mismos iniciaron junto a Israel, el 28 de febrero de este año.

Y es que, Irán cerró dicha ruta marítima por donde circulaba la quinta parte del petróleo crudo del mundo, lo que afectó a la economía mundial.

Tras semanas de tensión e insistencia, Irán accedió a firmar un memorándum para lograr un acuerdo con Estados Unidos para terminar la guerra.

Dentro de los puntos establecidos, el régimen iraní acordó reabrir el tránsito en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Estados Unidos se opuso al establecimiento de un peaje para los buques.

Actualmente, existe un plazo de 60 días para que ambas naciones amplíen las negociaciones y logren un acuerdo definitivo para el fin del conflicto.

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