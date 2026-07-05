Venezuela comienza con el uso de maquinaria pesada para la recuperación de cuerpos

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Foto: AFP

Familiares de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros en Venezuela aceptan este sábado la utilización de maquinaria pesada en la recuperación de cuerpos de los edificios colapsados por los terremotos ocurridos hace 10 días.

Voluntarios venezolanos siguen trabajando en los inmuebles derrumbados con la esperanza de encontrar sobrevivientes en el estado La Guaira, la zona cero de dos terremotos de 7.2 y 7.5 del 24 de junio que dejan casi 3 mil muertos. Incluso, están en las mismas edificaciones donde rescatistas internacionales no encontraron señales de vida.

Una cortina roja cuelga de una cabilla expuesta entre los escombros de la residencia Vista Mar. Es la señal de que, debajo permanece el cuerpo de Heberth Hernández, de 79 años. A unos metros, una retroexcavadora continúa removiendo los restos de la estructura en las labores de búsqueda y rescate.

“Ya lo ubicamos, ya está visto, pero tiene muchos escombros encima y necesitamos colaboración para poder quitar lo que tiene encima para extraerlo”, dice Ruth Silva, amiga de Heberth, quien se lamentó “siento tristeza de ver a una persona tan cercana dentro de esos escombros y no poder hacer nada humanamente para poder recuperarlo”.

En el lugar, varios rescatistas de Protección Civil descansan bajo un toldo, donde médicos les suministran un polivitamínico vía intravenosa. Esperan que las máquinas hagan su trabajo y se pueda localizar algún cuerpo para activar el operativo de recuperación.

Autoridades y privados se han desplegado el sábado con excavadoras, retroexcavadoras y camiones para demoler edificios colapsados o severamente comprometidos, y avanzar en la remoción de escombros.

Con el trabajo de las máquinas “pienso que sí los van a conseguir. Y aparte de eso, sería lo mejor, porque de verdad que todos estos días, desde que empezó todo esto, ha sido un proceso bastante duro, agotador”, dijo Susana Graterol, de 47 años, desde un edificio desplomado en el sector Playa Grande de La Guaira.

“Los familiares necesitamos tener un cierre“, asegura Graterol. Diez de sus vecinos aún no han podido ser recuperados.

Cientos de edificios y casas han sido marcadas en las zonas devastadas con las letras “DM” que indican que deben ser demolidas.

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