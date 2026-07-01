Los rescates más emotivos tras los sismos en Venezuela: bebés, niños y más sobrevivientes

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Derrumbes en Venezuela. Foto: AFP

En medio de la crisis que vive Venezuela tras los sismos que sacudieron el país, la esperanza sigue latente avivada por rescates de sobrevivientes que, luego de horas e incluso días, lograron salir con vida. Adultos, bebés y niños han logrado salir entre los escombros.

Los rescates más emotivos de sobrevivientes en Venezuela

Luego de 32 horas de haber permanecido atrapado entre los escombros, un bebé recién nacido fue rescatado con vida. Equipos de búsqueda lo localizaron en un lo que quedó de un inmueble en La Guaira, la ciudad más afectada por los sismos en Venezuela.

A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento y rápidamente le dieron la vuelta al mundo que mantiene los ojos en Venezuela hasta donde llega la ayuda humanitaria.

En los minutos posteriores a los sismos, los rescates comenzaron a reportarse. Algunas imágenes mostraron como personas eran extraídas de entre los escombros.

La brigada del Ejército Mexicano que arribó a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes también ha tenido éxito. La madrugada del 28 de junio localizaron y, posteriormente rescataron a un pequeño de 9 años.

🇻🇪 Un niño de 12 años fue rescatado tras permanecer más de cinco días bajo los escombros del edificio “La Estrella”, en Macuto, estado La Guaira, Venezuela.



Entre aplausos a los equipos de rescate que participaron en la labor, el menor pudo reencontrarse con su padre, quien… pic.twitter.com/5UseAjHBH6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 30, 2026

Niño de 3 años es rescatado luego de 6 días entre escombros

Casi contra todo pronóstico Klieber Morán, un niño de 3 años, fue rescatado con vida luego de permanecer 6 días bajo los escombros a manos del equipo de socorristas de Jordania.

En las imágenes compartidas por las autoridades se observan las labores del equipo de rescate del pequeño Klieber Morán quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los sismos en Venezuela ya deja cerca de 2 mil fallecidos y más de 15 mil damnificados, según cifras oficiales.

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