Chocan versiones: EE. UU. afirma que España cooperará en guerra contra Irán; España lo niega

España desmiente que coopere militarmente con EE. UU.. Fotos: AFP

El gobierno de España rechazó que exista cooperación militar con Estados Unidos en la guerra contra Irán, luego de que la Casa Blanca afirmara que Madrid había aceptado colaborar con el ejército estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió “tajantemente” cualquier cambio en la postura española y reiteró que no se permitirá el uso de bases en territorio nacional para operaciones militares.

Madrid mantiene negativa al uso de bases militares

En declaraciones a la Cadena SER, Albares aseguró que la posición del gobierno “sigue absolutamente invariable” y negó que exista acuerdo alguno con Washington.

Las declaraciones respondieron a lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sostuvo que España había acordado “cooperar con el ejército estadounidense”, sin precisar el alcance de esa supuesta colaboración.

Pedro Sánchez fija postura: “no a la guerra”

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reforzó la posición oficial al señalar que España no respaldará una escalada bélica y que su postura se resume en “cuatro palabras: no a la guerra”.

En un mensaje a la ciudadanía, afirmó que el Ejecutivo rechaza la vulneración del derecho internacional y advirtió sobre las consecuencias económicas globales del conflicto, como el alza en los precios del petróleo y el gas tras las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Sánchez subrayó que España exigirá el cese de hostilidades y una resolución diplomática, al tiempo que colaborará con sus socios europeos en una respuesta coordinada. También aseguró que el gobierno ya analiza medidas para mitigar un eventual impacto económico en hogares y empresas.

Contexto de tensión diplomática

Las declaraciones cruzadas se producen después de que Washington señalara que Madrid cooperaría en el conflicto, pese a que previamente España había rechazado autorizar el uso de sus bases militares.

Por su parte, el gobierno iraní agradeció públicamente la postura española y calificó su actitud como “responsable”, en medio de un escenario internacional marcado por la escalada militar y la presión diplomática.

