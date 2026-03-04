Ataques en Medio Oriente no son al azar: cada misil tiene un objetivo político, advierte experto

GENERANDO AUDIO...

Conflicto en Medio Oriente y los ataques lanzados por Irán, Israel y Estados Unidos no son al azar, considera Antonio Michel, politólogo e internacionalista. Por una parte, el bando iraní busca ejercer presión con ataques a países aliados de EE. UU., mientras que la contraparte buscaría, entre otras cosas, frenar a China, principal comprador de petróleo de Irán.

Ataques de Irán, Israel y EE. UU. no son al azar: experto

A días del inicio de los ataques, los misiles iranís han alcanzado varios países, en donde Estados Unidos mantiene bases militares, como un intento de ejercer presión en el conflicto que acabó con la vida del líder supremo de Irán.

“Irán lo que está haciendo es ejercer presión, es hacer ruido, sabe que no se puede medir uno a uno con Estados Unidos y con Israel, entonces ejerce presión en estos puntos clave… está atacando las bases militares de Estados Unidos en la región, porque de nuevo es la forma más estratégica de ejercer presión”, Antonio Michel, politólogo internacionalista.

Para Antonio Michel, el conflicto en Medio Oriente es una guerra de intereses por parte de Donald Trump quien estaría buscando subir su aprobación entre la ciudadanía de cara a las elecciones intermedias, así como frenar al gobierno chino quien no cedió a la guerra arancelaria emprendida por el republicano contra varias naciones.

“El 90% de petróleo de Irán se iba para China, entonces, al atacar sus refinerías, porque también hay que tomar en cuenta qué puntos están atacando en Irán, no son nada más al azar, es cortar el suministro… China fue el único que no se doblegó ante las amenazas arancelarias de Trump… Donald Trump buscaba con esto, reafianzar su confianza con su base, levantar popularidad”, Antonio Michel, politólogo internacionalista.

Además, ante los ojos internacionales, Trump también busca el reconocimiento bajo el discurso de defender a su aliado histórico que es Israel.

“Defender a un aliado histórico que es Israel, donde también tienen muchos intereses, donde también le ayudan la narrativa, y le ayuda a posicionarse como a nivel internacional, decir, estoy con Israel, yo estoy atacando acá, soy el héroe”, Antonio Michel, politólogo internacionalista.

Golpes a los negocios de la familia Trump

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, Antonio Michel señaló que los ataques en Dubai, no serían, tampoco, hechos al azar, ya que la ciudad concentra algunos de los negocios de la familia del presidente estadounidense.

“Donald Trump y su familia también tienen muchas inversiones y negocios aquí, eso es algo que no debemos dejar de lado, y porque también es una manera de afectar el comercio, las finanzas”, Antonio Michel, politólogo internacionalista.

