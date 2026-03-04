EE.UU. vuelve a usar torpedos de submarino contra un buque enemigo; no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos volvió a utilizar un torpedo lanzado desde un submarino para hundir un buque enemigo, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, en un ataque que destruyó la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico frente a Sri Lanka, informó este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Según el jefe del Pentágono, el buque iraní fue alcanzado por un torpedo disparado desde un submarino estadounidense, en lo que describió como una “muerte silenciosa”. Hegseth subrayó que se trata del primer hundimiento de un barco enemigo mediante torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

“Como en aquella guerra, estamos luchando para ganar”, declaró.

Un arma emblemática de la Segunda Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial, los submarinos estadounidenses desempeñaron un papel clave en los combates navales, especialmente en el océano Pacífico.

Según información del National Park Service, los submarinos de Estados Unidos destruyeron 1.314 buques de guerra enemigos, lo que representó 55% de todos los buques de guerra del Eje perdidos, además de 5.3 millones de toneladas de embarcaciones.

Los submarinos eran conocidos como parte del “Servicio Silencioso”, debido al carácter secreto de sus operaciones y a la dificultad de conocer información sobre sus misiones.

Submarinos que marcaron la guerra

Entre 1941 y 1943, Estados Unidos produjo en masa submarinos de la clase Gato, que fueron los primeros diseñados específicamente para la guerra.

Posteriormente, se desarrollaron las clases Balao y Tench, que ampliaron la flota submarina estadounidense durante el conflicto.

Estas embarcaciones estaban equipadas con torpedos Mark 14, el principal tipo de torpedo disparado por submarinos estadounidenses en la guerra, detalla el National Park Service.

Sin embargo, los torpedos presentaron problemas técnicos al inicio del conflicto, como errores de profundidad o detonaciones prematuras, lo que obligó a la Marina a realizar modificaciones hasta que el arma se volvió confiable en 1944.

El costo del “Servicio Silencioso”

El éxito de los submarinos estadounidenses tuvo también un alto costo humano.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 52 submarinos estadounidenses fueron destruidos, con 3 mil 506 marineros muertos.

De acuerdo con datos históricos, la fuerza submarina tuvo la mayor tasa de bajas de cualquier rama militar estadounidense en la guerra, cercana al 20%.

El hundimiento frente a Sri Lanka

El ataque más reciente ocurrió cuando un submarino estadounidense hundió la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico.

Tras el naufragio, la Armada de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes, mientras 32 marineros fueron rescatados y 61 permanecen desaparecidos.

La fragata emitió una llamada de socorro durante la madrugada, y los equipos de rescate llegaron a la zona unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle, aunque el buque ya se había hundido por completo.

Las autoridades de Sri Lanka desplegaron dos embarcaciones y un avión para continuar la búsqueda de los tripulantes.

Sri Lanka ha reiterado que mantiene una posición neutral en el conflicto en Oriente Medio y ha llamado al diálogo para resolver la crisis.

