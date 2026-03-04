“Muerte silenciosa”: Experto explica cómo EE.UU. hundió buque iraní con un solo torpedo de submarino

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos volvió a hundir un buque enemigo con un torpedo disparado desde un submarino, algo que no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial, en un ataque que destruyó la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico, cerca de Sri Lanka, según informó el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Al respecto, el experto en submarinos Jorge Gómez, oficial de la Armada Española en la reserva y exmiembro del servicio de inteligencia, explica, en entrevista con UnoTV, cómo funciona este tipo de ataque y por qué puede resultar más efectivo que otros sistemas navales.

De acuerdo con Gómez, quien sirvió como oficial de submarinos y posteriormente en los servicios de inteligencia españoles, los torpedos modernos mantienen un alto poder destructivo pese a haber sido diseñados originalmente en los años 60 y modificados posteriormente.

“La fragata sobre la que dispararon se llama IRIS Dena y pertenecía a la clase Moudge, desarrollada por Irán”, explica.

Cómo funciona un torpedo de submarino

El experto detalla que estos torpedos tienen varias características que los hacen especialmente peligrosos en combate naval.

Entre ellas destacan:

Alta velocidad

Gran alcance

Capacidad de navegación a larga distancia

Según explica, un torpedo de este tipo puede alcanzar unos 46 kilómetros de distancia, lo que permite al submarino atacar sin ser detectado.

“La diferencia entre un submarino y un buque es que el barco necesita emitir señales con su sonar para detectar amenazas, mientras que el submarino puede operar en modo pasivo, escuchando”, indica.

Esto significa que el submarino puede detectar primero al buque enemigo y atacar sin revelar su posición.

Por qué un sólo torpedo puede hundir un buque

A diferencia de lo que ocurría durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era necesario lanzar varios torpedos para destruir una nave, los torpedos actuales utilizan sistemas de guía mucho más precisos.

Gómez explica que pueden ser dirigidos mediante filoguía, un cable que conecta el torpedo con el submarino y permite controlarlo.

“Para que se entienda fácilmente, es como dirigirlo con un joystick”, señala.

El objetivo del torpedo no es impactar directamente contra el casco del barco. En cambio, el arma se dirige por debajo del buque y detona bajo la quilla. La explosión levanta el barco desde su parte central y luego lo deja caer en el vacío generado por la detonación.

“El resultado habitual es la rotura de la quilla, que básicamente significa partir el barco por la mitad”, explica.

Por qué el Pentágono habló de una “muerte silenciosa”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, describió el ataque contra la fragata iraní como una “muerte silenciosa”.

Según Gómez, el término se debe a que el buque atacado puede no detectar el torpedo antes de la explosión.

“Probablemente, la tripulación de la fragata no fue consciente de que estaba siendo atacada hasta que se produjo la explosión”, señala.

Ventajas frente a otros ataques navales

El especialista explica que un ataque submarino puede ser más efectivo que otros sistemas militares.

Por ejemplo, un ataque aéreo podría requerir más de un misil para hundir un buque, mientras que un torpedo bien dirigido puede destruirlo con un sólo impacto.

Además, algunos torpedos modernos tienen capacidad dual, lo que significa que pueden atacar tanto submarinos como buques de superficie.

Por qué no se usaban desde la Segunda Guerra Mundial

Para Gómez, la razón principal por la que estos torpedos no se habían usado para hundir buques enemigos en décadas es que no se habían producido enfrentamientos directos entre armadas con grandes flotas.

“Simplemente, no había habido una situación en la que fuera necesario utilizarlos”, explica.

Según el experto, Estados Unidos dispone de más de mil torpedos de este tipo en su arsenal, lo que demuestra que este tipo de armas sigue siendo parte importante de su capacidad militar.

Un ataque con impacto estratégico

Jorge Gómez considera que el uso de este tipo de armas envía un mensaje estratégico.

A su juicio, Estados Unidos está mostrando su capacidad militar y el alcance de su poder en el conflicto con Irán.

No obstante, Gómez expresa su deseo de que la situación internacional se estabilice.

“Ojalá esto se desescale y el mundo vuelva a orientarse por canales de paz y no de guerra”, concluye.

