Escala la guerra: Irán lanza misiles, Israel ataca Teherán y 100 mil huyen de la capital

Ataque de precisión de largo alcance utilizado durante Operación Furia Épica. AFP

La guerra en Medio Oriente se intensificó este miércoles con ataques israelíes a gran escala en Teherán, lanzamiento de misiles iraníes contra Israel y objetivos estadounidenses, y la huida de alrededor de 100 mil personas de la capital iraní, según informaron autoridades y organismos internacionales tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

En UnoTV hacemos un recuento de lo último en torno al conflicto en Medio Oriente.

España niega cooperación militar con Estados Unidos

El Gobierno de España negó “tajantemente” que vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos en la guerra contra Irán, luego de que la Casa Blanca afirmara que Madrid había aceptado colaborar con el ejército estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que la posición del país “sigue absolutamente invariable” y reiteró que España no permitirá que aviones estadounidenses utilicen bases en su territorio.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había declarado que España había acordado cooperar con el ejército estadounidense, sin ofrecer detalles.

Cerca de 100 mil personas huyen de Teherán

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) informó que alrededor de 100 mil personas abandonaron Teherán en los dos primeros días de la guerra, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El éxodo se produjo en medio de los bombardeos y del aumento de la tensión en la capital iraní.

Israel entra en Líbano y combate con Hezbolá

La guerra también se extendió al Líbano, donde fuerzas israelíes entraron en varios pueblos del sur del país, según una fuente de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FPNUL).

El movimiento proiraní Hezbolá afirmó que mantiene combates directos con tropas israelíes.

Desde el lunes, los bombardeos israelíes han dejado 72 muertos, 437 heridos y 83 mil desplazados en Líbano, según autoridades locales.

Irán dispara misiles contra Israel y Kurdistán iraquí

Los Guardianes de la Revolución aseguraron haber lanzado más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Las sirenas de alerta volvieron a sonar en Jerusalén y Tel Aviv, mientras el ejército israelí informó que detectó misiles lanzados desde Irán.

El grupo también afirmó haber atacado grupos armados opositores en la región autónoma kurda de Irak.

EE.UU. hunde fragata iraní en el océano Índico

En medio de la escalada militar, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó que un submarino estadounidense hundió la fragata iraní IRIS Dena cerca de Sri Lanka, en el océano Índico.

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes, mientras 32 marineros fueron rescatados y 61 continúan desaparecidos.

Crisis en el estrecho de Ormuz

La marina de Omán rescató a 24 tripulantes de un buque portacontenedores que fue alcanzado por misiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron tener el “control total” del estrecho.

La consultora Kpler indicó que el tráfico de petroleros cayó 90% en una semana en esa zona.

China busca mediar en la guerra

El canciller chino Wang Yi anunció que China enviará un emisario especial a Medio Oriente para intentar mediar en el conflicto.

El diplomático afirmó que su país “siempre ha sido una fuerza para la paz” y que desea desempeñar un papel constructivo.

Israel prepara nuevos ataques en Irán

Medios israelíes informaron que el ejército prevé continuar los bombardeos contra Irán durante al menos una o dos semanas, con ataques contra “miles de objetivos del régimen iraní”.

El ejército israelí anunció que comenzó una serie de “ataques a gran escala” en Teherán, donde periodistas reportaron nuevas explosiones.

La agencia oficial iraní IRNA indicó que 1,045 personas murieron en Irán desde el inicio de la ofensiva israeloestadounidense.

Trump considera papel de Estados Unidos tras la guerra

La Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump está considerando un posible papel de Estados Unidos en Irán después de la guerra.

Según la portavoz Karoline Leavitt, el mandatario analiza el tema con su equipo de seguridad nacional.

Impacto global en petróleo y mercados

El conflicto también impacta en la economía mundial.

El petróleo Brent del mar del Norte subía 2.83% hasta 83.70 dólares, tras haber superado los 85 dólares el martes, su nivel más alto desde julio de 2024.

Las bolsas europeas registraron ganancias moderadas, mientras que los mercados estadounidenses abrieron en positivo tras dos días de pérdidas.

