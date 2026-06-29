Cinco muertos tras tiroteo en Alemania; detienen al presunto agresor

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El evento tuvo lugar en un centro de apoyo a menores. Foto: Reuters

Un tiroteo en Alemania dejó cinco muertos y varios heridos este lunes en la ciudad de Stade, en el estado de Baja Sajonia. La Policía informó que detuvo a dos personas, entre ellas el presunto responsable de los disparos, y señaló que ya no existe peligro para la población mientras continúa la investigación.

El ataque ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Dankerstrasse, en Stade, una ciudad de aproximadamente 50 mil habitantes situada cerca de Hamburgo.

A través de un mensaje difundido en WhatsApp, la Policía informó que desplegó un operativo en la zona y pidió a la población mantenerse alejada del lugar mientras los agentes atendían la emergencia.

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Un tiroteo registrado este lunes en un centro de ayuda a menores en la ciudad de #Stade, al norte de #Alemania, dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos. La Policía informó que dos sospechosos fueron detenidos, entre ellos el presunto autor de los… pic.twitter.com/rpjYrlV3hd — Punto de Referencia (@MXReferencia) June 29, 2026

Más tarde, las autoridades confirmaron la detención del presunto agresor y precisaron que la situación ya estaba bajo control.

La corporación también indicó que las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió el ataque y cuál fue su causa.

Qué se sabe del tiroteo en Alemania

La Policía no ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni del presunto responsable. Tampoco ha informado sobre el posible motivo del ataque.

Las autoridades únicamente confirmaron que:

El tiroteo ocurrió este lunes en Stade, al norte de Alemania .

. Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas.

personas y varias más resultaron heridas. Dos personas fueron detenidas , entre ellas el presunto autor de los disparos .

personas fueron , entre ellas el presunto de los . Ya no existe peligro para la población.

para la población. La investigación permanece abierta.

La Policía también pidió a la ciudadanía no difundir rumores y mantenerse atenta únicamente a la información emitida por fuentes oficiales.

Medios locales reportan versiones sobre el lugar del ataque

Aunque la Policía informó que el homicidio ocurrió en un centro de ayuda para jóvenes, medios alemanes han publicado distintas versiones sobre el inmueble donde sucedieron los hechos.

La cadena pública regional NDR y la televisora NTV señalaron que el ataque ocurrió en un centro de atención para menores.

Por otra parte, información disponible públicamente sobre la dirección donde se registró el tiroteo indica que en ese sitio opera un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y menores de seis años.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál es la función del inmueble ni han confirmado esos reportes.

Investigación sigue en curso

La Policía informó que especialistas continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

De acuerdo con las autoridades, conforme avance la investigación se dará a conocer información adicional sobre las víctimas, el presunto responsable y el desarrollo de los hechos.

Hasta ahora, la única información confirmada por la Policía es el saldo de cinco personas fallecidas, varios heridos, la detención del presunto agresor y que ya no existe riesgo para la población de Stade.

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