Tiroteo en fan zone del Mundial 2026 deja un muerto y un herido en California, EE. UU.

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Tiroteo en fan zone de California. Foto ilustrativa: Getty

Un tiroteo registrado este domingo en San José, California, dejó una persona muerta y otra gravemente herida en las inmediaciones de una fan zone del Mundial 2026, informaron autoridades locales. El ataque ocurrió en la plaza de San Pedro, una de las sedes habilitadas para que aficionados sigan el torneo.

La Policía de San José confirmó que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital con lesiones que ponen en riesgo su vida. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Investigan homicidio tras tiroteo cerca de la fan zone del Mundial

En un comunicado, la Policía de San José indicó que el caso ya es investigado como un homicidio y que varias calles cercanas a las avenidas Market y Santa Clara fueron cerradas para permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

No había transmisión de partidos al momento del ataque

El tiroteo ocurrió en la plaza de San Pedro, donde se instaló una fan zone con pantallas gigantes para seguir los partidos del Mundial 2026.

Sin embargo, al momento de la agresión no se realizaban transmisiones en vivo, ya que el encuentro entre Sudáfrica y Canadá había concluido horas antes, por lo que las autoridades no han relacionado el ataque con las actividades organizadas por el torneo.

La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Mientras tanto, este lunes continúan las actividades dentro del Mundial 2026.

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