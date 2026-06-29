Lo último de la tragedia en Venezuela: se registra otro sismo de magnitud 4.6, a cinco días del doble terremoto

GENERANDO AUDIO...

No hubo heridos por el nuevo sismo. Foto: AFP.

Un nuevo temblor se registró en Venezuela, a cinco días del doble terremoto que ha dejado mil 450 muertos y 50 mil desaparecidos.

El sismo tuvo su epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, a una profundidad de 10 kilómetros, y su magnitud fue de 4.6, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De esa forma, el nuevo temblor de Venezuela se sintió en Caracas y en La Guaira: las zonas afectadas por los terremotos anteriores.

Al respecto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, indicó en Telegram que “acabamos de tener una réplica de moderada intensidad”. Agregó que “no tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”.

Venezuela Earthquake Devastation



Collapsed buildings & total ruin after 7.2 & 7.5 quakes struck.

Death toll: 1,430+ (thousands missing). Heartbreaking.



Pray for Venezuela 🇻🇪 🙏🏻 pic.twitter.com/jAHekxoxqw — TaraBull (@TaraBull) June 29, 2026

Rescatistas trabajaban durante el nuevo temblor en Venezuela

Además, el nuevo temblor se sintió cuando socorristas nacionales y extranjeros trabajan contrarreloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros por los terremotos anteriores en Venezuela, según la AFP.

Además, durante el sismo, Fernan Hernández, uno de los residentes, trataba de encontrar a su hermano en las ruinas de un edificio de cinco pisos en La Guaira.

“La diferencia con el terremoto es que el terremoto vino de lado. Esta vino que rebotó el piso. Todos lo sentimos”, declaró a la AFP.

#Ahora || EL SALVADOR VUELVE A LLEVAR ESPERANZA BAJO LOS ESCOMBROS DE VENEZUELA. ❤️🇻🇪



Después de una intensa operación de búsqueda y rescate, el contingente salvadoreño participó en el rescate con vida de Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, atrapado en el edificio OPP 25, en… pic.twitter.com/bkvndAg3Ak — Sivar al Día (@SivarAlDia) June 29, 2026

Los terremotos en Venezuela

El pasado 25 de junio ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira.

La zona más afectada es La Guaira, donde hay edificios derruidos o ladeados; es el área donde se concentran las labores de rescate internacionales.

El gobierno venezolano indicó que 774 edificios colapsaron, mientras que 189 quedaron completamente destruidos.

Hasta el pasado 28 de junio, había un reporte de mil 450 muertos y 3 mil 150 heridos. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que hay alrededor de 50 mil desaparecidos, quienes podrían estar atrapados entre los escombros.

NASA capta la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters Foto: Reuters Bebé de 9 meses es rescatado entre los escombros en Venezuela. Foto: USA-01 Zona del desastre. Foto: AFP

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.