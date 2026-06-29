Va en 75% la recuperación del servicio eléctrico en La Guaria tras sismos

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Foto: AFP/Ilustrativa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo de los avances del 75% en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles y que ha dejado al menos mil 450 muertos y 3 mil 150 heridos.

“Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación”, indicó la mandataria en un discurso grabado.

Tras los sismos del 24 de junio, hemos creado e instaurado la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de viviendas e infraestructura general, incluyendo vialidad. También se instaló el Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios, para atender pic.twitter.com/6hQNUR6UqP — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026

Asimismo, Rodríguez señaló que, durante la jornada del domingo, los equipos de rescate han “recuperado personas con vida, y por lo tanto las labores (de búsqueda y rescate) no se suspenden”.

En cuanto a los profesionales de estas unidades, la dirigente venezolana prometió que no se va “a cansar de darles las gracias”, y agradeció el trabajo a los rescatistas llegados “de todo el país”, a Bomberos, personal de protección civil y de seguridad ciudadana (y) a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que “han trabajado incansablemente”, así como a las brigadas internacionales que se han sumado a esta labor de salvamento y rescate.

“Nosotros seguiremos trabajando desplegados por los territorios afectados y específicamente con gran concentración de los esfuerzos del Gobierno nacional en el Estado de La Guaira”, destacó Delcy Rodríguez.

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