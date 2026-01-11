GENERANDO AUDIO...

Qamishli recibe a civiles y combatientes kurdos. Reuters

Civiles y combatientes de las SDF llegaron este domingo 11 de enero a Qamishli, en Siria, tras abandonar los distritos de Ashrafiyah y Sheikh Maksoud, en la ciudad de Alepo, como parte de un proceso de evacuación acordado luego de varios días de enfrentamientos. La llegada del convoy fue recibida por multitudes en la ciudad del noreste sirio.

De acuerdo con la información difundida, la evacuación se llevó a cabo tras un acuerdo de alto el fuego que permitió la salida de los últimos combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por kurdos, de Alepo. La televisión estatal siria Ekhbariya informó que el retiro se concretó el domingo, marcando el fin de la presencia de estas fuerzas en sectores específicos de la ciudad.

Retiro de las SDF de sectores de Alepo

La salida de los combatientes kurdos representa un cambio en el control territorial dentro de Alepo, donde las SDF mantenían presencia desde el inicio de la guerra en Siria en 2011. Con este movimiento, las fuerzas kurdas dejan distritos que habían controlado durante más de una década, aunque continúan administrando una zona semiautónoma en amplias regiones del noreste de Siria.

Según lo observado por un periodista de Reuters en Qamishli, al menos 100 automóviles formaron parte del convoy que transportó a personas procedentes de Alepo. En los vehículos viajaban tanto civiles como combatientes evacuados tras los enfrentamientos recientes.

Llegada a Qamishli y testimonios

A su arribo a Qamishli, los evacuados fueron recibidos por residentes locales que se congregaron en las calles. Algunos de los presentes portaron fotografías de personas que, según denunciaron, pudieron ser perder la vida por fuerzas gubernamentales, y expresaron su rechazo al gobierno de Damasco.

Entre los testimonios recogidos, el estudiante Mohamed Ali afirmó que el día previo a la llegada del convoy “secuestraron a unos jóvenes en nombre de la Asayish, pero en realidad son civiles”. De acuerdo con su versión, estas personas supuestamente se trasladarían al noreste de Siria, pero permanecían bajo custodia y se interrogaban “como prisioneros”.

Contexto de la evacuación y reacción local

La evacuación desde Alepo se produjo tras días de enfrentamientos mortales, lo que llevó a negociar un alto el fuego para permitir la salida segura de los habitantes y combatientes de los distritos afectados. La presencia de multitudes en Qamishli reflejó tanto el respaldo a los evacuados como el descontento de sectores de la población con las autoridades centrales sirias.

Hasta el momento, no se han difundido cifras oficiales sobre el número total de personas evacuadas ni sobre la situación de los jóvenes mencionados en los testimonios. Tampoco se ha informado si el acuerdo de alto el fuego contempla nuevas evacuaciones o disposiciones adicionales en otras zonas del país.