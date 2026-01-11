GENERANDO AUDIO...

Líbano bajo fuego israelí. Foto AFP/Archivo/Ilustrativa

Israel emitió una orden de evacuación este domingo en el sur de Líbano, previo a ataques contra infraestructura del grupo Hezbolá, de acuerdo con un anuncio oficial del ejército israelí. La advertencia fue dirigida a habitantes de la aldea de Kafr Hata, ubicada fuera de la franja al sur del río Litani, zona que ha sido señalada por autoridades libanesas como área donde se completó recientemente el desarme del grupo chií.

El aviso fue difundido en la red social X por el portavoz en árabe del ejército israelí, el coronel Avichay Adraee, quien indicó que las fuerzas armadas “atacarán próximamente una infraestructura militar” de Hezbolá. Según el mensaje, la acción responde a “intentos ilegales de restablecer actividades” del grupo en esa región del sur de Líbano.

Urgente

Advertencia urgente a los residentes de Kfar Hatta en el sur del Líbano En un futuro próximo, las FDI volverán a atacar la infraestructura militar de Hezbolá en la aldea para contrarrestar sus intentos prohibidos de reconstruir sus actividades allí. Instamos a los residentes del complejo marcado en rojo en el mapa adjunto y de los edificios adyacentes: Se encuentran cerca de un complejo utilizado por Hezbolá. Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente y alejarse a una distancia no inferior a 300 metros. Permanecer en el área designada del recinto lo pone en riesgo.

Aviso militar y contexto en Kafr Hata

La orden de evacuación se centró específicamente en Kafr Hata, una aldea situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel. En el comunicado, el ejército israelí pidió a la población civil abandonar el área ante la inminencia de los ataques, como parte de sus procedimientos previos a operaciones militares.

El anuncio ocurre días después de que el ejército libanés informara que el jueves había completado el desarme de Hezbolá al sur del río Litani. Esa franja se le considera una zona sensible en el marco de los acuerdos y entendimientos de seguridad vigentes en la región. Kafr Hata se encuentra fuera de ese perímetro, lo que se subrayó por las autoridades israelíes al justificar la operación.

De acuerdo con la información difundida, Israel sostiene que Hezbolá intenta reactivar infraestructura militar en puntos específicos del territorio libanés. El mensaje oficial no detalló el tipo de objetivos que estarían bajo ataque ni el horario preciso de las operaciones. Lo que sí es que reiteró la advertencia a la población civil para que se aleje del área.

Declaraciones de Netanyahu sobre Irán

En paralelo a lo acurrido al sur de Líbano, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió a la situación de Irán, marcado por protestas islámicas. El gobierno israelí expresó su expectativa de que el país persa pueda liberarse del “yugo de la tiranía”.

Netanyahu señaló que, desde su perspectiva, un eventual cambio permitiría que Israel e Irán retomen una relación distinta a la actual. En su intervención, afirmó que ambos países “volverían a ser socios leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz”, sin ofrecer detalles sobre posibles acciones diplomáticas o plazos.

Las declaraciones se produjeron mientras continúan las manifestaciones en Irán, un tema que ha generado reacciones de distintos actores internacionales. El primer ministro israelí no vinculó directamente sus palabras con acciones concretas, pero las emitió en un momento de alta tensión regional, marcado por los movimientos militares en el sur de Líbano y la situación interna iraní.

Escenario regional y mensajes oficiales

Los anuncios del ejército de Israel y las declaraciones de Benjamin Netanyahu se dan en una misma jornada, reflejando la complejidad del escenario en Medio Oriente. Por un lado, la orden de evacuación en Kafr Hata subraya la continuidad de las operaciones israelíes contra Hezbolá en territorio libanés. Por otro, el mensaje político sobre Irán introduce un componente discursivo en torno a las protestas y al futuro de la región.

Hasta el momento, no se han reportado cifras oficiales sobre desplazamientos de población derivados del aviso ni reacciones inmediatas del gobierno libanés tras el anuncio israelí de este domingo.