COI pide “fair play” tras abucheos a JD Vance en inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

GENERANDO AUDIO...

Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno: Foto: AFP.

El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió respeto al “fair play” y a la deportividad luego de los abucheos al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, realizada en el estadio San Siro, en Italia.

El pronunciamiento fue realizado por el portavoz del COI, Mark Adams, un día después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, fuera abucheado cuando su imagen apareció en el videomarcador del estadio mientras agitaba banderas de su país junto a su esposa, Usha Vance, durante el desfile de los deportistas estadounidenses.

COI pide “fair play” y deportividad

Durante su encuentro diario con la prensa en Milán, Mark Adams señaló que el COI busca que los eventos deportivos se desarrollen bajo principios de fair play y respeto, independientemente del contexto político de los participantes.

Adams indicó que estuvo presente en el estadio durante la ceremonia y destacó que la delegación de Estados Unidos fue recibida con aplausos por parte del público. Agregó que mantener buenas relaciones institucionales es positivo para el movimiento olímpico, especialmente de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Abucheos a JD Vance en San Siro

Los abucheos a JD Vance se produjeron cuando su imagen fue proyectada en el estadio San Siro, con capacidad para 75 mil personas.

De acuerdo con lo observado por personas presentes, la música de la megafonía redujo en gran medida la intensidad del sonido, mientras que los atletas sí fueron recibidos con aplausos.

Durante la misma ceremonia de apertura, también se registraron abucheos al paso de la delegación israelí, sin que se reportaran incidentes adicionales.

Reuniones del COI y agenda diplomática de JD Vance

Previo a la ceremonia, la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, sostuvo una reunión con JD Vance. Según el portavoz del organismo, el encuentro se desarrolló con “muy buena sintonía”, sin que se dieran detalles sobre los temas abordados.

Ese mismo viernes, JD Vance también se reunió en Milán con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien coincidió en la existencia de “valores comunes”, de acuerdo con lo informado.

Protestas en Milán por visita de JD Vance

Coincidiendo con la presencia del vicepresidente estadounidense en la ciudad, se registraron manifestaciones en Milán en contra de su visita y de la participación en los Juegos de agentes de la policía antiinmigración de Estados Unidos, ICE.

Al referirse a los abucheos, Mark Adams afirmó que los deportistas no deberían verse penalizados por las acciones de sus países, reiterando el llamado del COI a preservar el fair play en el contexto olímpico.