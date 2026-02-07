Explosión en fábrica biotecnológica de China deja al menos 5 muertos

GENERANDO AUDIO...

Cinco muertos tras explosión en fábrica biotecnológica de China. Foto: Getty

Al menos cinco personas murieron este sábado tras una explosión en una fábrica ubicada en el norte de China, en la provincia de Shanxi, informaron autoridades locales. El incidente ocurrió durante la madrugada en una empresa biotecnológica y activó un operativo de emergencia para localizar a trabajadores atrapados.

La explosión se registró en la empresa biotecnológica Jiapeng, situada en el condado de Shanyin, una zona industrial de Shanxi. Equipos de rescate acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar labores de búsqueda entre los escombros.

De acuerdo con información oficial, a las 10:38 horas, tiempo local, los rescatistas localizaron a cinco trabajadores, quienes ya no presentaban signos vitales. La confirmación fue realizada por autoridades del condado a la agencia estatal Xinhua.

Causas de la explosión aún no han sido determinadas

Las autoridades locales informaron que los cinco trabajadores se encontraban atrapados tras la explosión. Pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, ninguno logró sobrevivir. Hasta el momento, no se ha detallado si había más personas dentro de la planta al momento del estallido.

Tras el hallazgo de las víctimas, las autoridades iniciaron una investigación oficial para determinar la causa de la explosión en la fábrica biotecnológica. Hasta ahora, no se ha informado si el incidente estuvo relacionado con una falla técnica, un error humano o el manejo de materiales peligrosos.

