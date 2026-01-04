Colombia blinda frontera con Venezuela tras detención de Maduro y choque entre Petro y Trump

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Con tanques de guerra y soldados armados, que habitualmente combaten a las guerrillas, Colombia reforzó este sábado la frontera con Venezuela bajo las amenazas de Estados Unidos.

Por orden del presidente izquierdista Gustavo Petro, las fuerzas del orden ubicaron tanquetas blindadas en los principales pasos fronterizos con su vecino, sacudido en la madrugada por los ataques aéreos de Washington que terminaron con el arresto de Nicolás Maduro.

Petro calificó la operación de Estados Unidos como un “ataque a la soberanía” de América. Luego de esas declaraciones, el mandatario estadounidense Donald Trump advirtió a su homólogo colombiano que debe “cuidar su trasero”.

La AFP observó grupos de uniformados montando guardia en los principales puentes que unen el departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.

Soldados de pie junto a los tanques pintados de camuflado contaron que temprano se retiraron de zonas alejadas en las que realizan operativos contra las guerrillas como el ELN para vigilar la línea limítrofe con Venezuela en medio de la incertidumbre por el futuro del chavismo.

“Nos sacaron” de la zona del conflicto armado interno para enfocarse en la frontera, dijo uno de ellos. Del otro lado, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana dio parte de que la situación estaba en “orden”.

Gustavo Petro está totalmente cagado porque sabe que el es próximo objetivo. pic.twitter.com/BSNIsO0a8j — Thom (@champanydolares) January 3, 2026

“Enemigo”

Luego de los ataques de Estados Unidos, que tuvieron como blanco Caracas y puntos cercanos, Colombia activó una alerta ante posibles atentados de grupos armados que operan a ambos lados de la frontera.

Rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 habían manifestado recientemente su rechazo a las amenazas de Washington contra Maduro. Además, Trump no descartó en los últimos meses ataques terrestres en Colombia.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, aseguró el sábado que el “enemigo” común de las dos naciones es el narcotráfico.

“Luz al final del túnel”

El gobierno de Petro también advierte de una crisis humanitaria con migrantes provenientes desde suelo venezolano.

Pero en el puente Simón Bolívar del municipio de Villa del Rosario, el principal paso de transeúntes entre Colombia y Venezuela, la cantidad de personas que caminaron este sábado fue inusualmente baja.

Ciudadanos de ambas nacionalidades se preguntan si la salida de Maduro pondrá fin a la crisis económica y social que obligó a millones de venezolanos a abandonar sus hogares, principalmente con Colombia como destino.

El arresto de Maduro, que desde 2013 ejercía como mandatario, es “una luz al final del túnel”, dijo un venezolano de 46 años que pidió conservar el anonimato por temor a represalias de las autoridades de su país.

“Contamos con regresar al país con nuestras familias”, agregó el conductor de motocicleta.

Kevin Herrera, un mesero de 26 años que ondeaba una bandera venezolana en la ciudad de Cúcuta, ya visualiza el regreso junto a su esposa: “Nada como la patria de uno”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.