Reporta NYT 40 muertos: así luce zona atacada por EE. UU.

Contenedores quemados en el puerto de La Guaira, Venezuela. Foto: AFP

Estados Unidos (EE. UU.) lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y unas 40 personas, civiles y militares, perdieron la vida, según reportó el New York Times (NYT).

El NYT indicó que un alto funcionario venezolano habló bajo condición de anonimato y señaló que aún se trataba de reportes preliminares.

Para derribar las defensas de Venezuela se lanzaron más de 150 aeronaves estadounidenses. Con ello, helicópteros con soldados lograron llegar hasta Maduro, indicaron funcionarios de EE. UU., añadió el Times.

¿Cuándo se lanzaron los ataques?

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02:00 horas en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 03:15 horas, tiempo de Venezuela.

Donald Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos “ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados del país.

Foto: AFP/IMAGEN SATÉLITE ©2026 VANTOR

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas. Más de 150 aeronaves fueron movilizadas.

¿Dónde fueron los bombardeos?

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

Ataques en el puerto de La Guaira. Foto: AFP

De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares, sino también viviendas urbanas para tropas, donde residen miles de familias.

Los daños tras ataques de EE. UU. Foto: AFP

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

Ciudadanos pasaron por la zona afectada. Foto: AFP

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.

Las autoridades venezolanas no habían publicado cifras de víctimas

Imagen aérea del puerto de La Guaira. Foto: AFP

En declaraciones a Fox News, Donald Trump manifestó su satisfacción porque ningún soldado estadounidense había perdido la vida en la operación.

Foto: AFP

Luego declaró al diario New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”.

Antes y después del ataque. Foto: AFP/IMAGEN SATÉLITE ©2026 VANTOR

¿Cómo fue extraído el presidente Maduro?

Nadie sabía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había estado cambiando de residencia con frecuencia en los últimos meses.

Trump afirmó haber seguido la operación para capturarlo en directo, “como si fuera un programa de televisión”.

“Estaba en un lugar muy vigilado (…). De hecho, era como una fortaleza”, declaró, explicando que Maduro había intentado ingresar en “una zona de seguridad rodeada de acero sólido”, pero que “lo atraparon” antes de que pudiera hacerlo.

