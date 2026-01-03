Delcy Rodríguez afirma que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela y exige a EE. UU. su liberación

GENERANDO AUDIO...

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que Nicolás Maduro es el “único presidente legítimo del país” y exigió a Estados Unidos su liberación inmediata, luego de que fuera capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones.

Rodríguez, primera en la línea de sucesión del poder, reiteró que tanto Maduro como Flores deben ser puestos en libertad, al considerar ilegal la acción ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Trump dió a entender que ella colaboraría hasta una eventual transición a la democracia. Ella no parece comprometida. Necesitamos más extracciones.pic.twitter.com/MgvsM5oyOm — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2026

Consejo de Defensa y mensaje al país

La vicepresidenta encabezó un Consejo de Defensa de la Nación, junto con los titulares de los poderes públicos, el cual fue transmitido en cadena nacional. Durante su mensaje, recalcó que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela, pese a encontrarse fuera del país tras su captura.

“Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, afirmó Rodríguez, al tiempo que sostuvo que el gobierno y las fuerzas del Estado estaban preparados para defender la soberanía nacional y los recursos naturales del país.

Estado de conmoción exterior

Durante la transmisión, Rodríguez mostró el decreto de “estado de conmoción exterior” que, según dijo, fue firmado por Maduro tras los ataques de Estados Unidos. Esta medida concede poderes especiales al Ejecutivo ante un conflicto militar externo.

“Se activa toda Venezuela”, aseguró la vicepresidenta, al remarcar que el país se mantiene en alerta, aun en ausencia del mandatario.

Postura frente a Estados Unidos

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la vicepresidenta expresó al secretario de Estado, Marco Rubio, su disposición a cooperar con Washington en medio de la crisis.

No obstante, Rodríguez reiteró públicamente una postura de confrontación, al insistir en la liberación de Maduro, a quien calificó como el único jefe de Estado legítimo, y al advertir que Venezuela estaba lista para responder ante lo que consideró una agresión externa.