Con la reciente detención de Nicolás Maduro en Venezuela, suman al menos 11 casos de intervención por parte de Estados Unidos a distintos países.

Durante la madrugada de este 3 de enero, ocurrió un nuevo episodio de intervencionismo norteamericano. Fuerzas especiales realizaron ataques con misiles en tres zonas de Caracas, Venezuela. Una de ellas fue en el Fuerte Tiuna, donde estaba Nicolás Maduro con su esposa, Cilia Flores.

A tan solo 47 segundos de ingresar a pie, agentes especiales aprehendieron a la pareja y la trasladaron al buque SS Iwo Jima, ubicado en el Caribe, para posteriormente llevarlos a Nueva York donde enfrentarán juicio por “narcoterrorismo”.

Con este caso, suman al menos 11 casos de intervención por parte de Estados Unidos desde 1950. En algunas ocasiones, hubo intervenciones militares directas, mientras que, en otras, los presidentes estadounidenses ofrecieron distintos tipos de apoyo que influyeron en mantener o derrocar regímenes.

Casos recientes de intervención de Estados Unidos

Osama bin Laden — Afganistán / Pakistán (2011)

Osama bin Laden fue el fundador y líder de Al Qaeda, organización responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante casi una década fue el principal objetivo de la política antiterrorista estadounidense.

El 2 de mayo de 2011, fuerzas especiales de Estados Unidos abatieron a bin Laden en Abbottabad, Pakistán, durante una operación ordenada por el presidente Barack Obama.

La Casa Blanca confirmó oficialmente la operación, en la que el equipo de fuerzas especiales Seal 6 ingresó a Pakistán en helicópteros, durante la noche. AP y BBC detallaron que el cuerpo fue identificado y sepultado en el mar conforme a protocolos militares.

Muamar Gadafi — Libia (2011)

Muamar Gadafi gobernó Libia durante más de 40 años. En 2011, en el contexto de la Primavera Árabe, Estados Unidos participó en la intervención militar de la OTAN, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo declarado de proteger a civiles, según resoluciones oficiales citadas por Reuters.

La intervención militar permitió el colapso del régimen. Gadafi fue capturado y asesinado por fuerzas rebeldes libias, hecho documentado por BBC News y Reuters, aunque Estados Unidos no participó directamente en su captura física.

Saddam Hussein — Irak (2003)

Saddam Hussein fue presidente de Irak entre 1979 y 2003. En marzo de 2003, Estados Unidos lideró una coalición internacional que invadió Irak, argumentando que el régimen poseía armas de destrucción masiva.

Tras meses de búsqueda, Saddam Hussein fue capturado el 13 de diciembre de 2003 cerca de Tikrit durante la Operación Red Dawn, como documentaron Reuters, BBC y el Pentágono. Posteriormente fue juzgado por un tribunal iraquí y ejecutado en 2006.

Casos antiguos de intervención de Estados Unidos

Manuel Antonio Noriega — Panamá (1989–1990)

Manuel Antonio Noriega fue el jefe de facto de Panamá entre 1983 y 1989. Fue acusado formalmente en tribunales de Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración.

El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión militar de Panamá, denominada Operation Just Cause, bajo el gobierno de George H. W. Bush.

Finalmente, Noriega se rindió el 3 de enero de 1990 y fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio.

Salvador Allende — Chile (1973)

Salvador Allende fue presidente de Chile entre 1970 y 1973. Documentos desclasificados muestran que Estados Unidos financió y apoyó acciones para desestabilizar su gobierno, incluyendo respaldo a partidos opositores y medios de comunicación, según el National Security Archive y la CIA.

El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet derrocó a Allende, quien murió durante el asalto al Palacio de La Moneda. El golpe dio paso a una dictadura militar de 17 años.

Operación Cóndor — América del Sur (1975–1980s)

La Operación Cóndor fue un sistema de cooperación represiva entre dictaduras del Cono Sur de América Latina (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo posterior de Perú y Ecuador), diseñado en 1975–1976 para coordinar inteligencia, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de opositores políticos, incluso fuera de las fronteras nacionales, según National Security Archive y BBC News.

Aunque no fue una intervención militar directa de Estados Unidos, Washington proporcionó apoyo logístico, entrenamiento militar, inteligencia y asistencia estratégica a través de la CIA y la Escuela de las Américas, como documentan AP News y archivos desclasificados del National Security Archive.

Esto permitió que las dictaduras coordinasen operaciones transnacionales de represión, secuestro y asesinato de opositores políticos.

En el contexto de la Guerra Fría, la Operación Cóndor ayudaba a Estados Unidos a evitar la presencia de actores políticos inclinados hacia la izquierda o nacionalistas.

Juan Bosch — República Dominicana (1965)

Juan Bosch fue presidente de República Dominicana tras la dictadura de Rafael Trujillo. En 1965, Estados Unidos intervino militarmente con más de 22 mil marines, en medio de una guerra civil, según registros del Departamento de Defensa de EE. UU. y reportes de Associated Press.

Washington justificó la intervención como un intento por frenar una supuesta expansión comunista en el Caribe, según documentos oficiales citados por Britannica.

La ocupación influyó directamente en la configuración del nuevo orden político dominicano.

Patrice Lumumba — Congo (1960–1961)

Patrice Lumumba fue el primer ministro del Congo tras su independencia. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos lo consideró un líder cercano a la Unión Soviética.

El informe de la Comisión Church del Senado de Estados Unidos confirmó que la CIA participó en planes para neutralizar políticamente a Lumumba, aunque su asesinato en 1961 ocurrió a manos de actores locales con apoyo belga.

Jacobo Árbenz — Guatemala (1954)

Jacobo Árbenz fue presidente de Guatemala entre 1951 y 1954 y promovió una reforma agraria que afectó intereses de la United Fruit Company, según documentos del Departamento de Estado de EE. UU. y Britannica.

En 1954, la CIA ejecutó la Operación PBSUCCESS, una intervención encubierta que incluyó guerra psicológica y apoyo a fuerzas opositoras, como consta en archivos citados por el National Security Archive y BBC News. Árbenz renunció y se exilió, iniciando un largo periodo de inestabilidad política.

Mohammad Mossadegh — Irán (1953)

Mohammad Mossadegh fue primer ministro de Irán y lideró la nacionalización del petróleo. Eso provocó una crisis con Reino Unido y Estados Unidos.

En agosto de 1953, tuvo su derrocamiento mediante un golpe de Estado encubierto organizado por la CIA y el MI6, conocido como Operación Ajax.

La CIA confirmó oficialmente la participación estadounidense en documentos desclasificados en 2013, de acuerdo con el National Security Archive y BBC News.

