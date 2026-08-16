Imágenes revelan la fuerza del terremoto de 7.7 en Indonesia

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Así quedó Indonesia tras el terremoto. Foto: AFP

La destrucción provocada por el terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia quedó registrada en imágenes que muestran edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y comunidades enteras obligadas a pasar la noche a la intemperie en la isla de Flores.

El movimiento dejó al menos 53 personas fallecidas, decenas de heridos y daños en cientos de casas y edificios. El potente sismo ocurrió la mañana del sábado frente a la costa de Flores, en el este de Indonesia.

Unas 5 mil personas huyeron de sus casas tras el sismo, seguido de 341 réplicas, indicó Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB.

Imágenes muestran la destrucción tras el terremoto en Indonesia

En Borong, en Manggarai Oriental, un hombre fue captado sentado entre los restos de un edificio que quedó parcialmente destruido por el sismo.

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Otra de las imágenes muestra a habitantes de la aldea de Nangahale, en Sikka, quienes pasaron la noche en un campo abierto después de abandonar sus viviendas por temor a nuevos movimientos.

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En Kisol, también en Manggarai Oriental, las imágenes muestran los daños ocasionados en la iglesia de San José, donde parte de la estructura quedó reducida a escombros.

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La destrucción también alcanzó instalaciones portuarias. En indicó Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de gestión de desastres BNPB., equipos de rescate fueron fotografiados mientras buscaban posibles víctimas entre las ruinas del puerto Laurensius Say.

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Miles de personas permanecen evacuadas

De acuerdo con la BNPB, alrededor de 5 mil personas huyeron de sus casas después del terremoto.

El sismo fue seguido por 341 réplicas, mientras que varias comunidades enfrentaron cortes de electricidad y problemas de telecomunicaciones.

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La emergencia también complicó el acceso de los equipos de ayuda. Al menos una ruta hacia las zonas afectadas permanecía inaccesible, de acuerdo con las autoridades.

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Durante el domingo, comenzaron a llegar suministros y ayuda para los miles de evacuados que permanecen fuera de sus viviendas.

Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros

Las labores de emergencia continúan en diferentes puntos de la isla de Flores, mientras los equipos de rescate revisan edificios y estructuras dañadas.

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Las autoridades mantienen el monitoreo de la zona debido a las réplicas y trabajan para restablecer los servicios afectados.

Las imágenes de Indonesia muestran la magnitud de la destrucción provocada por el terremoto y la situación que enfrentan miles de personas que todavía esperan ayuda y condiciones seguras para regresar a sus hogares.

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