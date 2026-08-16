Animales creados con IA: el peligro de imágenes falsas para humanos y fauna

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Imágenes de animales reales sin IA. Fotos: Pexels

Un elefante escalando una montaña, un delfín de color rosa o un leopardo que parece buscar afecto pueden parecer escenas extraordinarias de la naturaleza, pero algunas son imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) que circulan en redes sociales sin una identificación clara. Expertos advierten que estos contenidos pueden modificar la percepción que las personas tienen de los animales silvestres, fomentar interacciones peligrosas y dificultar los esfuerzos de conservación.

Las imágenes generadas mediante IA suelen difundirse acompañadas de historias llamativas o emotivas en plataformas como Facebook, TikTok y X, donde pueden alcanzar a miles o millones de usuarios antes de que alguien cuestione su autenticidad.

Especialistas señalan que el problema no se limita a la desinformación: las representaciones falsas también pueden generar ideas equivocadas sobre el comportamiento, hábitat y características de distintas especies.

¿Cómo las imágenes creadas con IA pueden afectar a los animales?

Uno de los principales riesgos está relacionado con la forma en que las personas interpretan el comportamiento de la fauna silvestre.

Las imágenes creadas con IA pueden mostrar a especies peligrosas o difíciles de observar en situaciones que no corresponden con su comportamiento natural. Leopardo acariciando a una persona, animales salvajes conviviendo con otras especies o ejemplares realizando acciones imposibles son algunos de los contenidos que pueden presentarse como si fueran fotografías reales.

José Guerrero Casado, profesor de zoología de la Universidad de Córdoba, explica que esta falta de comprensión puede provocar que las personas se acerquen demasiado a los animales o intenten interactuar con ellos de manera peligrosa.

El especialista recordó el caso de una mujer que intentó acercarse a un leopardo de las nieves para fotografiarlo en la región china de Xinjiang y fue atacada. Después del incidente, las autoridades reforzaron la vigilancia y pidieron mantener una distancia segura ante encuentros con animales salvajes.

La preocupación de los especialistas es que las imágenes artificiales que muestran a animales salvajes como dóciles o cariñosos puedan hacer que algunas personas subestimen los riesgos de acercarse a ellos.

Animales adorables en IA pueden fomentar su explotación

Otro riesgo señalado por especialistas es que las representaciones de animales salvajes como si fueran mascotas pueden incrementar la demanda de especies utilizadas para turismo, fotografías o contenido para redes sociales.

Chris Lewis, investigador de la organización Born Free, explicó que este tipo de imágenes puede contribuir a crear una demanda por determinadas especies que posteriormente son explotadas como accesorios para fotografías, utilizadas para producir contenido digital o mantenidas como animales de compañía.

Jenny Roberts, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), también alertó sobre las consecuencias de estos contenidos y señaló que las personas pueden resultar heridas si adoptan comportamientos imprudentes frente a animales salvajes.

La problemática también puede afectar la percepción de las imágenes reales. Cuando una fotografía extraordinaria aparece en internet, los usuarios pueden asumir que fue creada mediante IA, incluso cuando se trata de un registro auténtico.

Roberts puso como ejemplo una imagen obtenida por una cámara instalada por su organización en China, donde apareció una tigresa con cinco crías, un registro considerado inédito en ese país. A pesar de ello, algunos usuarios cuestionaron su autenticidad y preguntaron si había sido generada mediante inteligencia artificial.

Imágenes falsas también pueden afectar investigaciones científicas

La proliferación de contenidos artificiales representa además un desafío para la investigación y conservación de especies.

Un estudio publicado en la revista Conservation Biology, en el que participó Guerrero Casado, calificó la expansión de imágenes falsas generadas mediante IA como una amenaza para la sociedad.

Uno de los problemas identificados es que estos contenidos pueden dificultar la correcta identificación de especies. Una imagen falsa podría generar información equivocada sobre dónde habita determinado animal, cuáles son sus características o incluso cuántos ejemplares existen.

La situación adquiere mayor relevancia porque científicos y organizaciones utilizan en ocasiones fotografías aportadas por ciudadanos como parte de sus investigaciones, siempre que hayan sido verificadas.

Expertos también han advertido en la revista Nature que el aumento de imágenes generadas por IA podría afectar la calidad de este tipo de información y plantean la necesidad de establecer procesos de autenticación más rigurosos en las plataformas digitales.

¿Las redes sociales identifican las imágenes hechas con IA?

Plataformas como Meta, empresa matriz de Facebook, y TikTok cuentan con mecanismos para que los usuarios indiquen cuando una imagen o contenido realista fue generado mediante inteligencia artificial.

Las compañías también aseguran disponer de herramientas capaces de identificar automáticamente determinadas creaciones artificiales.

Sin embargo, verificadores digitales han encontrado numerosas publicaciones elaboradas con IA que no estaban identificadas como contenido artificial, incluso en casos donde los propios autores habían mencionado en el texto que las imágenes eran generadas mediante esta tecnología.

Esto dificulta que los usuarios puedan distinguir rápidamente entre una fotografía real y una creación digital.

Para los especialistas, mejorar la identificación de estos contenidos y educar a los usuarios sobre sus riesgos resulta fundamental para evitar que las imágenes artificiales modifiquen la percepción sobre la vida silvestre.

“La conservación depende de una sociedad bien informada que comprenda las necesidades ecológicas de las especies salvajes”, señaló Guerrero Casado. En ese contexto, los expertos consideran necesario fortalecer la educación digital y la verificación de imágenes para evitar que contenidos creados con IA afecten tanto a las personas como a los animales que buscan proteger.

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