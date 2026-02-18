Comienza el Ramadán: significado y motivo de esta celebración

GENERANDO AUDIO...

¿Qué es el Ramadán y por qué se conmemora? Foto: AFP

Este miércoles comienza el Ramadán, el mes sagrado del islam dedicado al ayuno, la oración y la reflexión espiritual. La fecha de inicio se determina conforme al calendario lunar islámico, por lo que puede variar cada año. En esta ocasión, se prevé que inicie el 18 de febrero y concluya alrededor del 18 o 19 de marzo, dependiendo del avistamiento de la luna.

El Ramadán es uno de los cinco pilares del islam y representa un periodo de renovación espiritual, disciplina personal y solidaridad con los más necesitados.

¿Qué se conmemora durante el Ramadán?

Para los musulmanes, este mes recuerda la revelación del Corán al profeta Mahoma. Más allá del ayuno, es un tiempo dedicado a la autorreflexión, el fortalecimiento de la fe y el cuidado del prójimo.

Durante este periodo, los fieles intensifican la oración diaria, realizan actos de caridad y procuran mantener conductas basadas en la paciencia, el respeto y la empatía.

¿En qué consiste el ayuno?

El ayuno, conocido como sawm, implica abstenerse de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol.

Asimismo, se exhorta a evitar conductas como mentir, discutir o generar conflictos, ya que el objetivo es promover la autodisciplina, la purificación espiritual y el control de los impulsos.

El Ramadán tiene una duración aproximada de 29 o 30 días, conforme al ciclo lunar islámico.

¿Cómo se determina el inicio del Ramadán?

El comienzo del Ramadán se establece con el avistamiento del primer cuarto creciente del noveno mes lunar islámico. Debido a ello, la fecha exacta puede variar ligeramente entre países, regiones y comunidades musulmanas.

¿Quiénes están exentos del ayuno?

Aunque el ayuno es obligatorio para los musulmanes adultos, existen excepciones contempladas en la tradición islámica. Están exentos:

Niños

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

Personas enfermas

Adultos mayores

Mujeres durante la menstruación

En determinados casos, quienes no puedan cumplir con el ayuno deben recuperar los días posteriormente o realizar actos de caridad compensatorios, según lo establece la ley islámica.

Celebración al finalizar el mes

Al concluir el Ramadán, se celebra el Eid al-Fitr, una festividad que se extiende por tres días consecutivos y marca la ruptura del ayuno. La celebración comienza con oraciones comunitarias al amanecer, seguida de reuniones familiares y actos de convivencia.

