¿Buscas inspiración? El Papa León recomienda este libro gratuito

Papa León XIV recomienda “La práctica de la presencia de Dios”. Foto: Especial

El Papa León XIV recomendó el libro “La práctica de la presencia de Dios”, obra espiritual del siglo XVII escrita por Fray Lorenzo de la Resurrección, y ahora disponible gratis en español a través del portal encuentra.com.

La obra es uno de los libros que, según ha confesado el Pontífice, más han influido en su vida espiritual. La nueva edición incluye el prólogo del propio Papa para su versión en italiano.

El libro que marcó al Papa León XIV

“La práctica de la presencia de Dios” fue escrito por Fray Lorenzo de la Resurrección, religioso carmelita que antes de entrar al convento participó como soldado en la llamada Guerra de los Treinta Años.

El texto no es un tratado complejo. Está compuesto por conversaciones y reflexiones breves que explican cómo vivir cada momento con conciencia de la presencia de Dios, incluso en actividades cotidianas como trabajar, cocinar o limpiar.

De acuerdo con Rodrigo G. Llanos, director editorial de encuentra.com, el libro ofrece un mensaje claro y accesible.

“El libro recoge esa experiencia espiritual práctica y concreta. No hablamos de un tratado teológico complejo, sino de conversaciones, reflexiones y consejos que muestran cómo la vida diaria puede convertirse en fuente de amor, serenidad, alegría y sentido; su lectura será en todo caso un buen modo de iniciar la Cuaresma”. Rodrigo G. Llanos, director de editorial encuentra.com

Un mensaje de serenidad y sentido de vida

En el prólogo, el Papa León XIV señala que el camino propuesto por Fray Lorenzo es “sencillo y arduo al mismo tiempo”, porque implica recordar a Dios en cada acción y pensamiento.

Según el Pontífice, el contenido del libro no sólo puede transformar vidas individuales, sino también impactar comunidades e instituciones al promover una ética basada en la conciencia interior y la paz.

Aunque nace en un contexto religioso, el mensaje central del libro apunta a valores universales como la atención plena, la coherencia personal y la serenidad en medio de la incertidumbre.

Disponible gratis en encuentra.com

El portal encuentra.com, con más de 25 años ofreciendo contenidos formativos en línea y millones de usuarios mensuales, decidió liberar sin costo esta edición digital.

El libro puede descargarse directamente desde su sitio web oficial. La iniciativa busca que cualquier persona, creyente o no, pueda acceder al texto.

En un contexto de tensiones sociales y crisis globales, la propuesta de Fray Lorenzo —vivir con conciencia y paz cada día— vuelve a tomar relevancia.

