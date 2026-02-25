IMSS cambia reglas: ahora pedirá CURP biométrica y e.firma para estos trámites

GENERANDO AUDIO...

Trámites se realizarán con CURP biométrica en IMSS. Foto: Cuartoscuro/Getty

La Clave Única de Registro de Población(CURP) con datos biométricos ya será requisito para trámites en el IMSS. Esto se confirma tras el acuerdo de simplificación de trámites firmado con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2026.

Con ello, la CURP biométrica avanza hacia su implementación. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al igual que otras dependencias federales, comienza a hacer adecuaciones para que, en el futuro, los trámites se realicen con el nuevo documento nacional de identidad.

El cambio impacta tanto a trabajadores como a patrones, especialmente en los movimientos afiliatorios y gestiones digitales.

CURP biométrica será obligatoria en trámites presenciales

De acuerdo con el nuevo acuerdo, quien solicite un trámite de forma presencial ante el IMSS deberá identificarse con la CURP con datos biométricos o, mientras concluye su implementación, con identificación oficial vigente con fotografía.

Una vez que el documento biométrico entre en operación plena, será el único medio nacional de identificación oficial.

En caso de acudir mediante representante, se deberá acreditar formalmente la personalidad jurídica.

Movimientos de trabajadores: lo que cambia

Uno de los puntos centrales del acuerdo está en los movimientos afiliatorios de trabajadores (IMSS-02-009), que incluyen:

Alta de trabajador

Baja

Modificación salarial

Estos trámites seguirán siendo avisos (no requieren resolución), pero el Instituto refuerza el uso de herramientas digitales.

En línea

Ingreso con Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y Certificado Digital , o con e.firma

y , o con Captura individual de datos o carga masiva mediante archivo DISPMAG

La información solicitada incluye NSS, CURP, salario diario integrado, tipo de jornada, tipo de salario y fecha del movimiento.

Presencial

Formatos AFIL-02, AFIL-03 o AFIL-04

Hasta cuatro avisos afiliatorios en ventanilla

A partir de cinco movimientos, se exige envío electrónico

El acuerdo también establece que la veracidad de la información presentada es responsabilidad directa del usuario, aunque el IMSS podrá requerir datos adicionales para aclaraciones.

Alta patronal y registros electrónicos

En el caso de patrones, el acuerdo actualiza requisitos para:

Alta Patronal e inscripción en riesgos de trabajo (IMSS-02-001)

en riesgos de trabajo (IMSS-02-001) Asignación o cancelación del Registro Patronal Único (IMSS-02-067)

del Registro Patronal Único (IMSS-02-067) Obtención de NPIE y Certificado Digital (IMSS-02-042)

Para estos procesos se refuerza el uso de e.firma, certificado digital y formularios en línea. Algunos trámites presenciales deberán iniciarse en la página del IMSS y concluirse en la subdelegación correspondiente.

Trámites anteriores y transición

Los procedimientos ingresados antes de la entrada en vigor del acuerdo se resolverán con las reglas vigentes al momento de su presentación.

Mientras se implementa completamente la CURP biométrica, seguirá aceptándose identificación oficial tradicional. El IMSS también continuará solicitando copias simples hasta que se consolide el sistema de expediente digital.

