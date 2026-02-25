Muere Jaime Cuevas Lepe, mejor conocido como “Fernando Lepe”, figura de la actuación y la música en México

| Anda | Sociedad de Autores y Compositores de México

Incursionó en diversas facetas dentro del ámbito artístico. Foto: ANDA

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó del fallecimiento de Jaime Cuevas Lepe, actor y cantante, a través de sus redes sociales, este miércoles.

También conocido como “Fernando Lepe”, era un socio activo de dicho sindicato, destacó la organización que también ofreció el pésame a sus familiares y conocidos.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Jaime Cuevas Lepe ‘Fernando Lepe’, socio activo de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a su familia, amistades y gremio artístico. Descanse en Paz” Escribió la Anda este miércoles

Una vida dedicada a la actuación y la música

Jaime Cuevas Lepe nació el 10 de febrero de 1934 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy pequeño tuvo una vida marcada por constantes cambios de residencia, ya que su familia vivió por periodos en Estados Unidos y distintas ciudades de México, según datos de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Su formación académica y artística se consolidó en la Ciudad de México, donde estudió primaria, contabilidad, canto y música en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de México.

Fue precisamente en la capital del país donde inició su trayectoria como autor y artista, desarrollándose tanto como letrista como en el canto, particularmente como barítono dentro del género operístico.

Actor, cantante y maestro

A lo largo de su carrera, Cuevas Lepe incursionó en diversas facetas dentro del ámbito artístico. No solo trabajó como actor y cantante, también se desempeñó como director de escena, maestro de canto e incluso maestro de yoga.

Dentro de su obra musical, una de las piezas más representativas fue “Página Blanca”, tema que le otorgó amplio reconocimiento y que, con el paso de los años, fue considerado por especialistas como una composición de carácter clásico.

El propio artista destacó en distintas ocasiones la importancia de esta canción en su trayectoria, al señalar que se mantuvo vigente en el gusto del público durante décadas.

Entre su repertorio se encuentra:

“Juntos”

“No es culpa mía”

“Qué dices chata”

“Recordandote”

“Tristes recuerdos”

“Up to no Good”

Reconocimientos y momentos memorables

Jaime Cuevas Lepe recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su vida artística. Entre ellos se encuentran:

Diploma en la Arena México, en 1958

Homenajes en Oaxaca y Jojutla en 1961

Homenajes en Chilpancingo, Acapulco y León, en 1962

Homenajes en Guanajuato y Puebla en 1963

Homenajes en Mérida, Tapachula y Colima, en 1965

Diploma del Instituto Tecnológico de Tijuana, en 1978

Diploma como delegado de la ANDA

Diploma de la Editora PHAM

De 1966 a 1979, placas conmemorativas por presentaciones en distintas salas de teatro

Medalla Virginia Fábregas (Anda), por más de veinticinco años de labor artística, en 1986

Placa al Mérito como maestro, en 1987, en Los Ángeles, California

