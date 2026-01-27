México cancela envío de petróleo a Cuba, confirma Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La mandataria dijo que Pemex toma sus decisiones. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó en su conferencia matutina de este martes la suspensión del envío de petróleo a Cuba correspondiente a enero, al afirmar que es una decisión soberana de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Este 27 de enero, la mandataria fue cuestionada sobre la información de Bloomberg, donde se aseguraba que Pemex frenó el envío de crudo a la isla.

Al respecto, Claudia Sheinbaum contestó que las decisiones de Pemex son “soberanas” y se toman “en el momento que sea necesario”.

“Suspender es una decisión soberana y se toma en el momento que sea necesario”.

La presidenta confirmó la suspensión de petróleo a Cuba y aseguró que Pemex reanudará los envíos en algún momento. También insistió en que México puede ayudar en la relación entre Estados Unidos y Cuba.

“Como lo hemos manifestado nosotros con el gobierno de Cuba y de Estados Unidos, México puede ayudar a ser un canal… Si los envíos se van a renovar en algún momento, ya se informará”

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que México, desde sexenios pasados, ha entregado petróleo a Cuba por el bloqueo que impuso Estados Unidos desde hace décadas.

“México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario, entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberano y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o en todo caso del Gobierno, de una decisión humanitaria de emplearé en determinadas circunstancias.”

Con ello, resaltó que “la decisión de México de vender petróleo tiene que ver desde hace mucho tiempo, no es reciente y se debe al bloqueo que vive Cuba hace muchos años.”

Pemex suspende envíos de petróleo

El pasado 26 de enero, Bloomberg reportó que Pemex dio marcha atrás al traslado de crudo a Cuba, previsto para este mes de enero.

De acuerdo con la información, Pemex cargaría con petróleo el buque Swift Galaxy a mediados de enero para enviarlo a la isla. No obstante, la compañía petrolera retiró la orden del programa previsto, sin aparente explicación.

Días antes, la agencia informativa Reuters aseguró que Pemex analizaba detener los envíos por temor a represalias de Donald Trump.

Entre enero y septiembre del 2024, México envió 17 mil 200 barriles diarios de crudo y 2 mil bpd de productos petrolíferos refinados a Cuba. Los envíos tuvieron un valor aproximado de 400 millones de dólares, según lo reportado por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Según especialistas, la estrategia de Washington de presionar para cortar el suministro de petróleo a Cuba podría causar una catástrofe humanitaria en la isla.

Eso podría derivar en una migración masiva a México, luego de que el país quedó como el principal proveedor de crudo para Cuba, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

