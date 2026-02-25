La Corte avala la creación del Registro Digital de Arrendamiento en CDMX

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno capitalino dará seguimiento a los aumentos de renta. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde a la creación del Registro Digital de Contratos de Arrendamiento en la CDMX, previsto en el artículo 2448 F del Código Civil. Con esta decisión, el Gobierno capitalino podrá dar seguimiento a los aumentos de renta, pero sin vulnerar datos personales.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que el precepto es constitucional porque admite una interpretación que respeta el derecho a la privacidad y la protección de datos.

“El registro sólo debe incluir estipulaciones compatibles con los derechos de privacidad”, señaló durante la sesión.

Registro Digital de Arrendamiento sólo incluirá renta y colonia

Las autoridades sólo podrán registrar:

Monto de la renta

Incremento pactado

Colonia

Alcaldía del inmueble

No se podrán recabar datos como nombre de propietarios o inquilinos, descripción detallada del inmueble, lugar de pago, garantía ni duración del contrato.

La ministra Yasmín Esquivel afirmó que para generar estadísticas no es necesario conocer la identidad de las partes. Advirtió que sería grave exponer información ajena.

Por su parte, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García alertó sobre los riesgos de ciberataques en México y cuestionó si la población aceptaría que su información estuviera vulnerable en internet.

Objetivo: medir aumentos de renta en CDMX

La Corte subrayó que el registro no implica una recopilación indiscriminada de datos. Es un instrumento para generar estadísticas y evaluar la asequibilidad del mercado de vivienda.

El ministro Irving Espinoza Betanzo explicó que la herramienta permitirá medir aumentos y apoyar el diseño de políticas públicas en materia de vivienda.

En este mismo tema, la SCJN ya había validado el artículo 2448 D, que establece que el incremento anual de la renta no puede superar la inflación reportada por el Banco de México.

Con esta resolución, el Registro Digital podrá implementarse en la CDMX bajo reglas específicas de protección de datos.

