Incendios ya cobran 20 vidas y devastan miles de hectáreas en Chile; hay 2 detenidos

El ministro de Interior de Chile, Álvaro Elizalde, anunció este lunes una nueva víctima mortal por la ola de incendios que deja ya 20 muertos y que calcina más de 34 mil hectáreas en el centro y el sur del país, mientras que dos personas fueron detenidas por, supuestamente, intentar iniciar fuegos en dos regiones distintas.

“Lamentablemente tenemos un nuevo fallecido. De esta manera, son 20 las personas que han perdido la vida como consecuencia de estos incendios, 19 de ellos en la región de Bío Bío y uno en la región de Ñuble”, declaró Elizalde en una rueda de prensa en la que ha precisado que “seis ya han sido identificadas por el Servicio Médico Legal”.

Asimismo, el responsable chileno cifró en 7.079 el total de personas damnificadas por los fuegos, incluidas 573 que permanecen en los 19 albergues de emergencias dispuestos por las autoridades para acoger a las personas evacuadas de las diferentes zonas afectadas.

En cuanto a la superficie calcinada, Elizalde lamentó que el total de hectáreas que han ardido supera las 34 mil, mientras que “el mayor nivel de destrucción se ha concentrado en la región de Brio Bio, con más de 27 mil hectáreas destruidas”.

Asimismo, señaló que los operativos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) trabajan junto a equipos de emergencias de otras administraciones para contener y sofocar los 31 focos activos de los 142 registrados desde el día 17 de diciembre.

Por otra parte, el titular de Interior anunció que los “Carabineros precedieron a la detención de una persona que fue sorprendida con la intención de provocar un incendio en Penco”, en la azotada región del Biobío.

“Está a disposición de las instituciones correspondientes para llevar adelante las investigaciones que nos permitan el esclarecimiento de este caso”, indicó antes de advertir que, “al igual que en todas las investigaciones que se han llevado adelante de manera ejemplar por el Ministerio Público, estos hechos no van a quedar en la impunidad”.

Los propios Carabineros del Biobío informaron del arresto a través de una publicación en redes sociales en la que han señalado que “fue retenido por vecinos” cuando “se encontraba intentando realizar un incendio”.

Las detenciones se han producido mientras continúa la investigación para determinar el origen de los incendios anunciada en la víspera por la Fiscalía chilena.

