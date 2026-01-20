Noruega responde a Trump: defiende a Dinamarca y le recuerda quién otorga Nobel de la Paz

GENERANDO AUDIO...

Primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Foto: AFP

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, respondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el republicano asegurara no sentirse obligado a pensar “sólo en la paz”, después de que no se le concediera el correspondiente premio Nobel.

A través de un mensaje, Jonas Gahr Støre reiteró que la “posición de Noruega sobre Groenlandia es clara. Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca, y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en este asunto”.

“También apoyamos que la OTAN de manera responsable esté tomando medidas para fortalecer la seguridad y la estabilidad en el Ártico”, destacó el mensaje del primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en respuesta a Trump.

Además, destacó que había enviado un mensaje al republicano en donde expresó su oposición al aumento de aranceles y pidieron reducir la escalada comercial.

En el mensaje, el primer ministro de Noruega propuso a Donald Trump una conversación telefónica en la que se incluyera, también, al presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Aclaración sobre el Premio Nobel de la Paz

En su mensaje, Jonas Gahr Støre también se refirió al Premio Nobel de la Paz, luego de que el tema fuera mencionado en el intercambio con Trump. El primer ministro recordó que este galardón no lo otorga el Gobierno de Noruega, sino un Comité Nobel independiente.

“En cuanto al Premio Nobel de la Paz, he explicado claramente, incluyendo al presidente Trump lo que es bien conocido, el premio es otorgado por un Comité Nobel independiente y no por el Gobierno de Noruega”, concluyo el texto del primer ministro de Noruega.

