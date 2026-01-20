Kim Jong Un destituye en público a viceprimer ministro de Corea del Norte

GENERANDO AUDIO...

Kim Jong Un destituye a viceprimer ministro de Corea del Norte. Foto: AFP

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, destituyó públicamente al viceprimer ministro Yang Sung Ho durante una visita oficial a una fábrica de maquinaria en las afueras de Pyongyang, este lunes, según medios locales. La decisión se dio en medio de críticas directas por fallas en la gestión económica.

El despido ocurrió durante un acto por el inicio de la primera etapa de modernización del Complejo de Ryongsong, una planta clave que suministra equipos a minas y otras industrias del país. De acuerdo con Kim, el proyecto enfrentó dificultades que provocaron considerables pérdidas económicas, lo que motivó la remoción inmediata del funcionario.

Kim Jong Un destituye a Yang Sung Ho por pérdidas económicas

Durante el evento, Kim Jong Un atribuyó los problemas del complejo industrial a la “irresponsabilidad, grosería e incompetencia” de funcionarios de la cartera económica de Corea del Norte. En ese contexto, anunció la destitución de Yang Sung Ho como viceprimer ministro, frente a otros altos cargos del régimen.

El líder norcoreano afirmó que el Partido de los Trabajadores de Corea concluyó que las actuales estructuras de orientación económica “no pueden guiar” el proceso de reajuste y modernización tecnológica de la industria nacional. Por ello, consideró necesario romper con las “viejas prácticas” y con funcionarios acostumbrados al “derrotismo y la pasividad”.

Kim señaló que esta decisión busca marcar “un nuevo punto de partida” para el desarrollo del país. Aseguró que la medida representa un golpe directo a la cultura de autoprotección e irresponsabilidad que, según él, ha frenado el avance económico.

El acto contó con la presencia del primer ministro Pak Thae Song, así como del jefe del Comité del Partido en la provincia de Hamgyong del Sur, Ri Jong Nam, entre otros altos funcionarios. La provincia, ubicada al noreste de Pyongyang, es considerada estratégica para la industria pesada norcoreana.

De momento, no se sabe quién será el nuevo viceprimer ministro de Corea del Norte.

