España inicia este martes el luto nacional de 3 días por choque de trenes que dejó al menos 40 muertos

Foto: Reuters

España inicia este martes tres días de luto nacional por los al menos 40 fallecidos que dejó la aparatosa colisión de dos trenes en el sur del país, un accidente sobre el que el presidente del gobierno Pedro Sánchez prometió “absoluta transparencia”.

El balance de la tragedia ocurrida el domingo en la región de Andalucía asciende además a 41 personas hospitalizadas, 12 de ellas en cuidados intensivos, según los más recientes reportes de las autoridades.

Sin embargo, estas cifras, que incluyen a cuatro niños ingresados, podrían aumentar a medida que continúan las labores de búsqueda entre los amasijos de los dos trenes que chocaron cerca de Adamuz, a unos 35 kilómetros de Córdoba, la capital regional.

Los equipos de rescate que se encuentran en el lugar intentan, en particular, extraer con maquinaria pesada los posibles cadáveres que hayan quedado atrapados entre los hierros. Según el Centro de Integración de Datos (CID) creado para la catástrofe, se han presentado 43 denuncias de desapariciones con relación a la tragedia. Cinco personas fallecidas ya han sido identificadas durante las autopsias, añadió esa fuente.

El presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, había calculado el lunes por la noche que las autoridades necesitarían entre “24-48 horas” para determinar “a ciencia cierta” el número de víctimas del accidente.

Descarrilamiento

El domingo a las 19:45 hora local, los dos trenes de alta velocidad que circulaban por dos vías paralelas colisionaron, con cerca de 500 pasajeros a bordo en total.

Un tren del operador privado Iryo, filial al 51% del grupo público italiano Ferrovie dello Stato (Trenitalia), descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid. El aparato se desvió hacia la otra vía y chocó con un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario desde la capital hacia Huelva, en el suroeste.

Los cuatro vagones del tren de Renfe, completamente salidos de los rieles, volcaron. Dos de ellos, incluso, parecen haber quedado aplastados por el impacto, según imágenes aéreas difundidas por la Guardia Civil española. Varios cientos de metros más allá se veía el tren rojo Iryo, con la mayoría de sus coches aún sobre las vías y los dos últimos tumbados sobre un costado.

“No nos lo terminamos de creer”

En Adamuz, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, prometió ante los periodistas que las conclusiones de la investigación sobre las causas se difundirán con “absoluta transparencia” para establecer “la verdad”.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, se refirió a un accidente “tremendamente extraño”, ocurrido en una recta, en un tramo de vía renovado.

“El fallo humano está prácticamente descartado”, aseguró de su lado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública RNE. Tampoco parecía tratarse de un problema de exceso de velocidad, valoró, ya que en este tramo de vía con circulación limitada a 250 km/h, uno de los trenes iba a 205 km/h y el otro a 210 km/h.

España quedó el lunes conmocionada, empezando por la pequeña localidad de Adamuz, donde rápidamente se puso en marcha una oleada de solidaridad.

Manuel Muñoz, uno de sus habitantes de 60 años, no lo pensó y corrió a ayudar: “Lo primero que hicimos fue irnos al centro de aquí (…), empezamos a traer agua, mantas, todo lo que pudimos”, explicó a la AFP.

“Es que no nos lo terminamos de creer, la verdad”, confesó Sonia, una empleada de limpieza de 49 años que prefirió no dar su apellido.

En un barrio residencial pegado a la plaza de toros de Córdoba, la Guardia Civil habilitó un centro para recibir a familiares de los afectados.

Unas personas salían y entraban, cabizbajas y con la mirada sombría. Un hombre se agachó contra el muro del centro y sollozaba mientras hablaba al teléfono. Unas personas lo arroparon y lo abrazaron mientras sacaba un pañuelo para secarse las lágrimas.

La familia real tiene previsto acudir el martes al mediodía a las inmediaciones del lugar del accidente. Los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía quedaron interrumpidos y no se restablecerán del todo hasta probablemente el 2 de febrero, estimó el ministro de Transportes.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos.

