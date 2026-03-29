Irán ataca base aérea en Arabia Saudita; deja saldo de al menos 10 estadounidenses heridos

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Foto: AFP/Archivo

El pasado viernes Irán lanzó un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita, el cuál dejó un saldo de al menos 10 soldados estadounidenses lesionados. Medios internacionales mencionan que en el mismo ataque fue destruído un avión E-3 Sentry, valorado en 270 millones de dólares.

Ataque con misiles a base en Arabia Saudita deja saldo de 10 heridos

De acuerdo con la información de agencias internacionales, el 28 de marzo, el ejército iraní lanzó 6 misiles y 29 drones en contra de la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita. Autoridades de Estados Unidos informaron que la agresión dejó al menos 10 soldados heridos, dos de ellos se reportan graves.

Los reportes señalan que los militares estadounidenses se encontraban en el interior de un edificio al momento en que ocurrió el ataque. También se reportan daños en aviones encargados de cargar combustible.

Destruyen avión espía de EE.UU. valuado en 270 millones de dólares

Recientemente han circulado imágenes de un avión E-3 Airborne Warning and Control System Aircraft (AWACS) destruído tras el ataque de Irán a la base Prince Sultan el pasado viernees. Agencias confirmaron la veracidad de las fotos y la destrucción de la aeronave con valor de 270 millones de dólares.

La prensa internacional menciona que había seis E-3 Sentry estacionados en la base aérea de Arabia Saudita. Expertos en el tema mencionan que estas aeronaves se utilizan para labores de espionaje y reconocimiento.

Se estima que la pérdida del avión, mermará las operaciones militares de Estados Unidos en la región. Hasta el momento el Gobierno de EE.UU. no se ha posicionado al respecto.