Crece coalición internacional por seguridad en el estrecho de Ormuz

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Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

Un total de 27 países se sumaron este domingo a la declaración publicada el 19 de marzo por Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, en la que expresan su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

La iniciativa se mantiene separada de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó abrir por la fuerza este paso bajo control de Irán.

Declaración internacional sobre el estrecho de Ormuz

En el documento, los países firmantes condenan los ataques atribuidos a Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, así como los bombardeos contra instalaciones de petróleo y gas. También señalan el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de fuerzas iraníes.

El comunicado indica la disposición de los países a contribuir a esfuerzos que permitan garantizar el paso seguro por esta vía marítima, considerada clave para el comercio internacional. Además, reconocen el compromiso de las naciones que participan en la planificación de medidas relacionadas con la seguridad en la zona.

Países que se suman a la coalición internacional

Entre los nuevos países que se adhieren a la declaración se encuentran Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania, de acuerdo con información del Gobierno británico.

La ampliación de esta coalición ocurre en el contexto de tensiones en la región tras el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva que derivó en el bloqueo del estrecho.

Llamado a Irán y advertencias sobre el impacto global

Los países firmantes expresaron su preocupación por la escalada del conflicto e instaron a Irán a cesar de inmediato las amenazas en torno al estrecho de Ormuz. Entre estas acciones mencionan la colocación de minas, ataques con drones y misiles, así como otros intentos de bloquear el paso marítimo.

El comunicado subraya que la libertad de navegación es un principio del derecho internacional y advierte que las acciones en la zona podrían tener efectos a nivel global, en particular en sectores vulnerables.

Asimismo, señalan que la interrupción del transporte marítimo internacional y de las cadenas de suministro energético representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. También solicitaron una moratoria inmediata sobre ataques a infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas.

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