Netanyahu desiste y abre el Santo Sepulcro tras veto en pleno Domingo de Ramos

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Foto: Reuters

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó permitir el acceso inmediato al cardenal Pierbattista Pizzaballa a la Iglesia del Santo Sepulcro, tras la polémica por impedirle celebrar la misa del Domingo de Ramos.

Bloqueo en Semana Santa desata críticas internacionales.

El incidente ocurrió en la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados del cristianismo, donde por primera vez en siglos se impidió a autoridades religiosas encabezar la celebración del inicio de la Semana Santa.

La restricción fue aplicada por la policía israelí bajo argumentos de seguridad, lo que generó reacciones inmediatas en la comunidad internacional.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el hecho como una “violación de la libertad religiosa”, postura respaldada por países como Italia, Francia y España.

Netanyahu justifica la medida por ataques en Jerusalén.

A través de redes sociales, Netanyahu explicó que la decisión se tomó en medio de una escalada de tensión en Jerusalén, tras ataques con misiles atribuidos a Irán.

Según el mandatario, fragmentos de proyectiles impactaron cerca de la basílica, lo que llevó a solicitar temporalmente a fieles de distintas religiones evitar acudir a sitios sagrados.

El primer ministro sostuvo que la medida buscaba proteger a los asistentes, aunque reconoció la preocupación generada por impedir la ceremonia religiosa.

Ordenan acceso inmediato al patriarca latino.

Tras conocer el caso, Netanyahu instruyó a las autoridades permitir el ingreso sin restricciones al cardenal.

Con esta decisión, el gobierno israelí busca revertir la polémica y garantizar que el patriarca pueda encabezar los servicios religiosos.

Tensión religiosa en medio del conflicto en Oriente Medio.

El hecho ocurre en un contexto de conflicto creciente en la región, donde los ataques han elevado la preocupación por la seguridad en sitios clave de Jerusalén.

El Patriarcado Latino de Jerusalén denunció previamente que la prohibición marcó un hecho inédito, al impedir una celebración central del calendario católico.

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