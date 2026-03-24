Conflicto armado con Estados Unidos e Israel deja ya más de mil 560 muertos en Irán, 210 serían menores de edad

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Foto: Reuters/Archivo

El balance de muertos a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán aumentó a poco más de mil 560, una cifra que incluye unos 210 menores de edad, según confirmó este martes el jefe de la organización de emergencias iraní, Yafar Miadfar.

“Desde el inicio de la Guerra de Ramadán hasta hoy hay mil 563 fallecidos”, afirmó Miadfar, que especificó que 208 son niños, entre ellos 168 estudiantes de una escuela femenina de Minab, según la cadena de televisión pública iraní, IRIB. Además, aseveró que 13 de los muertos tenían menos de cinco años, incluido un bebé de tres días.

Según la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, la ofensiva deja hasta la fecha más de mil 440 civiles muertos, a los que se suman unos mil 160 militares y cerca de 660 cuya identidad no ha sido determinada por el momento.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatola Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

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