Accidente en Ucrania deja moto destrozada y conductor sin vida; iba a exceso de velocidad

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Motociclista fallece tras impactarse contra un automóvil. Foto: Getty

El pasado domingo 22 de marzo, en punto de las 21:56 horas, un motociclista que iba a exceso de velocidad se impactó contra la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido en una intersección. Los hechos ocurrieron en Lugansk, Ucrania.

De acuerdo con medios locales, el incidente se suscitó en la calle Oboronnaya, mientras los automovilistas esperaban el cambio de semáforo. Tras el impacto, varias personas descendieron de sus vehículos para auxiliar a las personas lesionadas.

En el video se observa cómo la motocicleta prácticamente se desintegra luego del choque, mientras el auto gris queda dañado en la parte trasera.

Motociclista perdió la vida y dos personas fueron hospitalizadas

Según los reportes, tras lo fuerte del impacto, el motociclista, quien iba a exceso de velocidad, perdió|| la vida de forma inmediata. Además, dos personas más fueron hospitalizadas.

Entre los implicados en el accidente se encontraba una persona de 20 años, quien quedó atrapada en la parte trasera del vehículo; servicios de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas para su rescate. Asimismo, el conductor del automóvil habría rechazado la asistencia médica.

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